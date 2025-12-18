FdI, la strigliata ai deputati dopo il pasticcio sui condomini: «Basta progetti di legge autonomi, dovete seguire la linea»

La lettera del capogruppo Galeazzo Bignami dopo il caso della riforma che avrebbe penalizzato tutti per i morosi: «Verifica tassativa sui testi»

È «tassativo» fare passare al vaglio degli uffici del gruppo e del capigruppo stesso le proposte di legge prima di presentarle. Lo scrive il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami ai deputati meloniani dopo i casi di polemiche sorte da disegni di legge presentati in Parlamento senza la «vidimazione» dei vertici. L’ultimo in ordine di tempo a creare tensione è stato il progetto di riforma delle norme sui condomini – a prima firma di Elisabetta Gardini – che prevedeva diverse nuove norme per il settore: l’obbligo di laurea per lo meno triennale per gli amministratori, l’introduzione delle figure del revisore contabile e del responsabile dei dati personali per lo meno per i condomìni più grandi, la tracciabilità dei pagamenti, e soprattutto lo spettro della rivalsa finanziaria su tutti i condòmini in caso di debiti coi fornitori anche solo di uno tra essi.

La lettera di Bignami ai deputati FdI

Una tempesta in un bicchiere che ha irritato i vertici di Fratelli d’Italia, tanto che Bignami oggi ha preso carta e penna per chiedere – meglio, intimare – ai suoi di preparare d’ora in avanti le proposte di legge «in accordo con i dipartimenti competenti che attuano la linea politica di Fratelli d’Italia in accordo con i vertici del partito stesso». Nella lettera inviata ai deputati, visionata dall’Ansa, Bignami si sforza di usare toni incoraggianti, ricordando che «gli uffici del gruppo sono a disposizione come sempre per favorire le interlocuzioni necessarie». Poi fa capire che il richiamo è serissimo, però. «Una volta elaborata in accordo con la linea politica e programmatica del partito, la proposta di legge deve essere tassativamente inviata all’ufficio legislativo prima del deposito, e potrà essere depositata solo dopo una valutazione positiva», scrive ai suoi deputati il capogruppo del partito di Giorgia Meloni.