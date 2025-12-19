Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video

Tutto succede negli ultimi minuti della semifinale di Supercoppa a Riad. Tra l'allenatore del Milan e il dirigente del Napoli scoppia la lite: cosa è successo in Arabia

Dopo gli stracci volati tra le panchine durante Napoli-Milan, la semifinale della Supercoppa italiana vinta per 2 a 0 dai partenopei, è direttamente la società del Napoli calcio a condannare «con fermezza» l’atteggiamento del tecnico rossonero Massimiliano Allegri. Secondo gli azzurri, il 58enne avrebbe «pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati, alla presenza di decide di persone a bordocampo e in diretta televisiva».

Gli insulti di Allegri a Oriali

Della scena in diretta si sono viste sono le battute conclusive, con Allegri trascinato via da un suo assistente mentre indicava minaccioso la panchina degli avversari. In un video successivo, ottenuto dalle telecamere di Mediaset che hanno trasmesso in esclusiva il match, si vede il tecnico milanista che si incammina verso l’area tecnica del Napoli. Viene frenato solo dal quarto uomo mentre ha iniziato a inveire pesantemente contro la panchina azzurra (una delle poche parole intellegibili sembra essere «coglione»). Poi, una volta portato lontano di forza, si gira e gli rivolge le ultime parole.

La nota del Napoli: «Aggressione non passi inosservata»

Il Napoli, nella nota, ha chiesto alla Lega di non lasciare che «tale aggressione, totalmente fuori controllo, passi inosservata». Soprattutto perché «con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto».