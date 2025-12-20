L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video

Lo racconta a Realpolitik, programma di Rete4, con tanto di tour. «Penso che siano sempre abbastanza brutte però ho aumentato la quantità. Sperando che supplisca alla qualità»

Ne va orgoglioso, anche se, inizialmente, qualche critica da parte dei condomini dovrebbe averla ricevuta. Stiamo parlando dell’ex ministro, deputato e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, Andrea Orlando e della sua passione: le luci di Natale. Anche questo anno Orlando ha addobbato casa, senza lasciare nulla al caso. A immortalare la creazione è un servizio tv di Realpolitik, programma di Rete4.

Le luci in casa Orlando, postate orgogliosamente su Instagram

«È iniziata quasi come uno scherzo», ha raccontato l’ex ministro all’inviata Mediaset. «Ho iniziato a metter qualche luce. Mi prendevano in giro, perché erano particolarmente brutte, mi sono impegnato e continuo. E penso che siano sempre abbastanza brutte però ho aumentato la quantità. Sperando che la quantità supplisca alla qualità». Orlando ha fatto poi fare alla troupe un giro del palazzo, dove si vedono lunghe strisce colorate blu e rosse, sulle mura che circondano il piano del ministro nel suo appartamento a La Spezia. «Credo si veda come la Muraglia cinese, dalla Luna», ha scherzato l’ex ministro.