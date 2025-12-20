Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Coppia di anziani trovata senza vita in un’abitazione nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio

20 Dicembre 2025 - 21:24 Ugo Milano
A dare l'allarme, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell'uomo. Indagini in corso

I cadaveri di un uomo e una donna, entrambi anziani, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri – che indagano sull’accaduto – sono ancora in corso.

L’allarme lanciato dal figlio dell’uomo

A dare l’allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell’uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere.

