Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICACentrodestraForza ItaliaFrancesca PascaleSilvio Berlusconi

Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio»

20 Dicembre 2025 - 23:22 Ugo Milano
embed
Il lungo post dell'attivista, un misto tra memoria politica e critica al partito attuale: ecco cosa ha scritto

«I numeri parlano chiaro». Francesca Pascale affida a un lungo post su Instagram un attacco frontale all’attuale Forza Italia e al sistema dei partiti fondato sul peso delle tessere. L’attivista ed ex compagna di Silvio Berlusconi ha pubblicato una foto del 2008 che la ritrae giovane accanto a lui, assieme a un lungo testo che è insieme memoria politica e critica al partito di Forza Italia di oggi, guidato dal vicepremier Antonio Tajani. Pascale, che per anni è stata una figura centrale del cerchio berlusconiano, parte da un dato che descrive, senza giri di parole, «una sproporzione evidente». Ovvero: «Forza Italia, con circa 250 mila iscritti, vale oggi l’8 per cento nei sondaggi, Fratelli d’Italia, con un numero di tesserati simile, arriva al 30 per cento, il Partito democratico, pur restando sotto le 200 mila tessere, supera il 20 per cento dei consensi». Numeri che raccontano, a suo avviso, partiti ripiegati su «dinamiche autoreferenziali, giochi di prestigio, piccoli e grandi feudi locali». Ma soprattutto, aggiunge, «raccontano poco del consenso reale, dell’opinione pubblica».

Il ricordo di Berlusconi

Nel post l’’attivista rievoca l’idea di politica che attribuisce a Berlusconi, quella di un partito non misurato dal conteggio delle tessere ma dalla capacità di parlare a mondi diversi e di tenerli insieme. «Silvio Berlusconi aveva una funzione precisa e rarissima: fare da ponte», scrive Pascale, ricordando una stagione in cui Forza Italia riusciva a unire «laici e cattolici, liberali e popolari, socialisti e repubblicani», mettendo attorno allo stesso tavolo politica e impresa senza steccati ideologici. Ed è in questo confronto con il passato che prende forma la critica al presente.

L’allontanamento dalle persone e dal consenso reale

Pascale insiste, inoltre, sul fatto che Berlusconi diffidava dei partiti costruiti sulle tessere perché consapevole dei meccanismi di potere che alimentano certe dinamiche malsane. E che ai suoi occhi, si legge tra le righe, avrebbe progressivamente svuotato anche Forza Italia della sua spinta originaria, allontanandola dalle persone e dal consenso reale. Il post non cita direttamente i vertici attuali del partito, ma il bersaglio è chiaro.

Articoli di POLITICA più letti
1.

FdI, la strigliata ai deputati dopo il pasticcio sui condomini: «Basta progetti di legge autonomi, dovete seguire la linea»

2.

I senatori piangono: da 14 anni nessuno ci paga l’inflazione (come agli italiani). Però costavano 505 milioni l’anno in 315 e oggi costano uguale ma sono 200

3.

Francesca Faccini: la nuova Venere della ministra Santanchè è costata 138 mila euro

4.

Hanno rotto il naso a Borrelli, l’aggressione al deputato in centro a Napoli: il colpo in faccia e le minacce di morte – Il video

5.

Vertice d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop della Lega sulle pensioni: Meloni convoca Tajani, Salvini e Giorgetti

leggi anche
francesca pascale silvio berlusconi
POLITICA

Francesca Pascale e la gelosia per Berlusconi: «Gli spiavo il telefono. Lui prima di partire mi diceva: Oltre i mille chilometri non è tradimento»

Di Ugo Milano
francesca pascale
POLITICA

Pascale contro Gasparri: «Stantio, si occupi dell’Italia non della mia persona» – Il video

Di Stefania Carboni
pascale-berlusconi-giuli-mattone
ATTUALITÀ

La lezione imparata da Silvio Berlusconi, il favore ricevuto da Alessandro Giuli. Così Francesca Pascale investe sul mattone e punta 1,7 milioni su Roma

Di Fosca Bincher
eman russ intelligenza artificiale
CULTURA & SPETTACOLO

Gheddafi, gli angeli donne e Meloni in tv: Berlusconi nell’aldilà secondo l’IA. E Francesca Pascale mette like – Il video

Di Ugo Milano