Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita, muore sul colpo un bimbo di 10 anni

20 Dicembre 2025 - 09:06 Ugo Milano
È accaduto nel pomeriggio di ieri a Laudes, in Alto Adige. La tragedia ha scosso l’intera comunità locale

Un pomeriggio passato a divertirsi con l’amichetto, dopo l’uscita da scuola. Prima il parco giochi del paese, a Laudes nella Alta Val Venosta in Alto Adige. Poi la decisione di scalare una parete di roccia nel bosco vicino, che i due bimbi conoscevano a menadito. Il gioco si è trasformato in tragedia per uno dei due ragazzini, di 10 anni, che ha perso la presa sulla parete scoscesa ed è precipitato per diversi metri, morendo sul colpo.

Come sta l’amico 

A riportarlo i giornali Alto Adige e Dolomiten, secondo cui il dramma si sarebbe consumato intorno alle 17 di ieri, venerdì 19 dicembre. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi, che hanno preso il secondo bimbo – praticamente illeso – e ne hanno disposto il trasferimento in elicottero al pronto soccorso più vicino per degli accertamenti. 

Il lutto in Val Venosta

La morte del bimbo ha messo alla prova la comunità. I vigili del fuoco di Laudes, quelli intervenuti sul luogo della tragedia, hanno deciso di annullare la festa di Natale che si sarebbe dovuta tenere sabato pomeriggio nella loro caserma. Quelle stesse zone, più precisamente Glorenza, poche settimane fa erano state scosse dalla morte del 19enne Leon Moser, precipitato da una statua di bronzo in piazza su cui stava tentando di arrampicarsi. 

