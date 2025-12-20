Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
«Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

20 Dicembre 2025 - 15:17 Stefania Carboni
Il tecnico rossonero ha «assunto un atteggiamento provocatorio»

Una multa da 10.000 euro. Questa la decisione del Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso il dirigente Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri – secondo quanto rilevato dagli ispettori della procura federale – ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive».

Gli insulti di Allegri

Il tecnico rossonero ha perso le staffe durante la parte finale del match, tanto da cominciare a insultare il rivale di panchina Oriali con frasi, riportate dalla Gazzetta dello Sport, eloquenti: «Siediti cog…ne, idiota e leccaculo». Parole pesanti e ritenute inaccettabili dal Napoli, tanto che il giorno dopo la società ha dichiarato: «La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordo campo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali, con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto è avvenuto». Anche se il Napoli non ha segnalato e anche se sono arrivate delle “scuse” da parte di Allegri che ha parlato di «cose di campo» la procura federale ha aperto il caso. Adesso è arrivata la decisione del giudice sportivo

