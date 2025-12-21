Supera i controlli senza documento e sale senza biglietto su un volo: così il Natale ha rovinato sul più bello la bravata di un giovane inglese

Il 20enne ha usato la strategia del cosiddetto “tailgate”, fingendosi parte di diverse famiglie. Poi la delusione, proprio sul più bello

I controlli, poi i metal detector, infine altri controlli. Penetrare all’interno della rete di sicurezza che negli ultimi decenni gli aeroporti hanno stretto sempre di più è impossibile. O quasi, dato che un giovane inglese è riuscito nell’impresa di imbarcarsi su un volo nell’aeroporto principale di Londra, Heathrow, senza essersi portato dietro nessun documento e senza aver comprato il biglietto. A fregarlo, proprio sul più bello, la stagione natalizia: con i norvegesi all’estero di rientro per le festività il volo era sold out e così il 20enne non ha avuto modo di sedersi. Non essendo dotato di nessuna carta d’imbarco da mostrare agli assistenti di volo per giustificare la sua presenza a bordo, è stato arrestato e riportato a terra.

Il volo BA e il “tailgate”

Se quella che ha sfiorato il giovane inglese non è un’impresa, ci manca davvero poco. Lo scorso sabato 13 dicembre, si era recato a London Heathrow proprio con lo scopo di sfidare sé stesso e dimostrare che – con una buona dose di furbizia e abilità – era assolutamente possibile decollare senza biglietto. Il suo volo, o meglio quello che aveva deciso di prendere, era un British Airways per Oslo delle 7.20 di mattina. La strategia usata dal giovane è chiamata in inglese tailgate. In poche parole si tratta di accodarsi ad altri passeggeri muniti regolarmente di biglietto e passare con loro attraverso i tornelli, come talvolta si vede nelle metropolitane delle città italiane.

La strategia delle diverse famiglie

Ma se passare in questo modo i tornelli è ancora immaginabile, diventa difficile comprendere come abbia potuto passare indisturbato i controlli del documento, che prima dell’imbarco vengono fatti fisicamente dal personale dell’aeroporto. Secondo alcuni testimoni, come scrive il Telegraph, l’uomo si sarebbe di volta in volta finto il membro di diverse famiglie riuscendo perfettamente a mimetizzarsi nel mucchio senza essere notato. «Era un ragazzo bianco tra i 20 e i 30 anni, con i capelli arruffati. Indossava una tuta chiara e con sé aveva soltanto uno zainetto», è stata la descrizione fornita da un passeggero di quel volo, Mike LaCorte.

Il volo strapieno e l’inganno svelato

Una volta salito sul volo, un Airbus A320, il giovane si è seduto su un posto a caso. Non appena questo è stato reclamato dal passeggero a cui quel sedile era stato assegnato, il 20enne si è alzato e ha cambiato poltrona. E così via per diverse volte: «Questo tizio si spostava da un sedile all’altro fino a quando l’aereo si è riempito. Allora finalmente un assistente di volo si è avvicinato a lui e ha capito che l’uomo era senza carta di imbarco». Il personale ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che hanno ammanettato il giovane e lo hanno portato a terra. Il volo è poi decollato, con un ritardo intorno alle 3 ore.