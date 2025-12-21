Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀEstorsioneInchiesteIntelligenza artificialeLazioModaRevenge pornRoma

Roma, viene contattata per un casting ma scopre che con il suo provino viene creato un video hard con l’IA. La richiesta di soldi e la denuncia

21 Dicembre 2025 - 09:57 Stefania Carboni
embed
modella casting video fake ia
modella casting video fake ia
La modella 30enne, assistita dall'avvocato Federico Puggioni, ha segnalato le immagini pubblicate poi su i suoi profili social, facendo partire un’inchiesta per tentata estorsione e revenge porn

Ha partecipato a un casting organizzato da un’agenzia che poteva farla collaborare con grandi brand. O almeno era quello che lei credeva. Mai avrebbe pensato di finire in un video modificato con la IA. Lei, una modella romana 30enne, che nelle immagini appare nuda, è stata ricattata su quelle false immagini e ha poi dovuto chiudere i profili social, perché il video, che sfociava in un filmato pornografico a cui lei non ha mai partecipato, iniziava a girare in rete. Il caso è riportato oggi su Il Messaggero. La vittima, assistita dall’avvocato Federico Puggioni, ha denunciato facendo partire un’inchiesta per tentata estorsione e revenge porn.

Il contatto su Instagram, il video colloquio su Telegram

La 30enne era stata contattata dal pseudo agente su Instagram a fine settembre. Diceva di esser alla ricerca di volti per collaborazioni con brand di lusso. «Ho risposto perché avevamo diversi contatti in comune e ho visto che tra i follower c’erano ragazze inserite nel circuito della moda a Milano – ha detto la vittima – Quindi mi accordavo per una videochiamata conoscitiva, che effettuavamo il 2 ottobre utilizzando la piattaforma Telegram». Un videocolloquio. La modella aveva la cam accesa, la controparte no. «Mentre io ero visibile dall’altra parte potevo solo sentire la voce di una donna che ha detto di chiamarsi Sofia», ha raccontato la giovane a Il Messaggero. Le viene chiesto di spogliarsi per verificare cicatrici, tatuaggi e controllare la fisicità. «Ad un certo punto mi chiedeva di mostrarmi senza indumenti, con il pretesto di rilevare eventuali dettagli, rassicurandomi che la videochiamata fosse privata. Volontariamente interrompevo il colloquio quando mi veniva chiesto di mostrare le parti intime», ha detto la modella.

La truffa, le minacce: «I debiti vanno pagati»

Pochi minuti dopo è scattata la truffa. «Venivo contattata su Telegram da un altro utente che minacciava di divulgare ad amici e parenti un video, effettuato durante la videochiamata, ovviamente senza il mio consenso, qualora non avessi pagato una somma di denaro. La richiesta era di inviare i soldi in bitcoin su un wallet». Lei non paga. Due settimane dopo il video fake viene pubblicato sui profili della giovane modella e inviato a suoi contatti, amici e parenti. «All’ora di pranzo sono stata ricontattata su Telegram, l’utente velatamente reiterava le minacce nei miei confronti, scrivendo: “I debiti vanno pagati”. Venivo anche contattata da un altro profilo Telegram, il quale mi scriveva: “Passa una buona giornata, cara”, allegando uno screenshot del video in questione, già inviato a persone a me conosciute. Pensavo fosse una finta per mettermi paura, invece venivo allertata da parenti e amici circa l’esistenza di un profilo Instagram a mezzo del quale era stato effettivamente pubblicato il filmato».

(in copertina foto di repertorio Metin Ozer su Unsplash)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Mi sputavano per strada, è un miracolo che non mi abbiano ammazzato». Carlotta Vagnoli e gli insulti in chat: «Era becera ironia»

2.

Le «vacanze forzate» dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, i vuoti di memoria e le versioni opposte: perché Laura Casagrande è indagata

3.

Dalla telefonata anonima alla testimonianza «contraddittoria»: chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi ora indagata

4.

Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni

5.

Drogava e stuprava la moglie da anni, i video delle violenze nella chat con migliaia di uomini: i messaggi su sostanze e dosi consigliate

leggi anche
accusa Leonardo La Russa procura ragazza
ATTUALITÀ

L’offerta di La Russa jr alla ragazza che lo ha denunciato «è congrua»: estinto il reato di reveng porn, condannato l’amico dj. Perché lei rifiuta di nuovo i soldi

Di Giulia Norvegno
prato adesca ex vendetta uominiprato adesca ex vendetta uomini
ATTUALITÀ

«Ha adescato il mio ex in chat per distruggere la nostra relazione»

Di Alessandro D’Amato
stefano de martino caroline tronelli video rubato
ATTUALITÀ

Video intimi di De Martino, la pista del tecnico installatore e quella strana coincidenza dopo l’annuncio della coppia

Di Stefania Carboni