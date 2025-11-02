Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Video intimi di De Martino, la pista del tecnico installatore e quella strana coincidenza dopo l’annuncio della coppia

02 Novembre 2025 - 10:22 Stefania Carboni
stefano de martino caroline tronelli video rubato
Gli inquirenti sarebbero vicini a chi ha hackerato il sistema di video sorveglianza dando in pasto poi le immagini alle piattaforme porno. Decisiva la testimonianza della madre di Caroline Tronelli, compagna del conduttore

Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio attorno a chi il 9 agosto scorso ha rubato le immagini del circuito di video sorveglianza interno alla casa dove il conduttore Stefano De Martino era in intimità con la
sua fidanzata Caroline Tronelli. Immagini che sono state poi postate sui siti porno. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera c’è una pista e porta ai tecnici del sistema di video sorveglianza. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno acquisito una lista di nomi di chi è intervenuto su quel sistema a scopo manutentivo.

La testimonianza della madre di Caroline Tronelli

Un contributo decisivo è stato dato dalla madre di Tronelli. Ascoltata come persona informata sui fatti, la signora -integrando l’attività degli investigatori- ha fornito l’elenco dei tecnici conosciuti nel corso di questi dieci anni. Nell’inchiesta, dove si procede per revenge porn, per ora non ci sono indagati. Le telecamere, va precisato, erano state montate anche nelle camere da letto, dove di solito si esclude l’installazione. Questo perché la famiglia sospettava furti tra il personale domestico.

La strana coincidenza

L’impianto montato è basico, pensato per consentire a ogni familiare di controllare cosa avviene in sua assenza, tramite tablet e cellulari con l’inserimento di una password. Anche questa di facile memorizzazione. E proprio una persona esterna alla famiglia avrebbe monitorato la casa. Interessandosi a casa Tronelli e aspettando il momento giusto, appena dopo l’annuncio della coppia, che ha reso pubblica la relazione. Infatti l’hacheraggio è avvenuto qualche giorno dopo che De Martino e fidanzata sono usciti allo scoperto sui rotocalchi. Non un caso, secondo gli inquirenti.

