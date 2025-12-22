Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
Si addormenta nella vasca con la figlia di 20 mesi in braccio, quando si sveglia la trova morta: arrestato un padre 33enne

22 Dicembre 2025 - 17:34 Ugo Milano
Un 33enne è stato arrestato per omicidio colposo aggravato e negligenza nei confronti di minore. Lui stesso ha raccontato agli inquirenti di aver assunto alcol e tranquillanti prima di immergersi nell’acqua

Si era sdraiato nella vasca idromassaggio pronto a godersi una serata rilassante, una di quelle che ci si concede durante i giorni di vacanza. In braccio a lui la piccola di 20 mesi, la figlia più grande di Reynard Tyrone Hough. Dopo pochi minuti il 33enne si è addormentato profondamente e al risveglio si è trovato sul petto il cadavere della bimba. L’uomo, arrestato dalla polizia della contea di Osceola in Florida, è accusato di negligenza nei confronti di minore con gravi lesioni personali e di omicidio colposo aggravato

Il racconto dell’uomo, l’alcol e i tranquillanti

A dare l’allarme ai soccorsi e alla polizia sarebbe stato lo stesso uomo intorno alle 3.30 di notte del 13 dicembre. I sanitari, intervenuti in poco tempo, hanno tentato di rianimare la bimba portandola in pronto soccorso ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo, residente a Washington D.C. e in Florida per qualche giorno di vacanza, ha raccontato di essersi «svegliato e di aver trovato la bambina priva di sensi tra le sue braccia mentre era ancora nella vasca idromassaggio». Il 33enne ha poi confessato di essersi sdraiato nella vasca dopo aver bevuto troppo e aver assunto almeno due tipi diversi di narcotici tranquillanti

Il dolore della famiglia: «Ci mancherà, non possiamo crederci»

«Mi dispiace per questa mamma e questo papà, erano devastati», ha detto in conferenza stampa il portavoce della polizia locale. «Avevano anche un altro bambino di 6 mesi in casa, sappiamo che prendersi cura di due figli può essere impegnativo». La sorella del 33enne, parlando con la testata americana Wesh-Tv, ha dichiarato: «È molto difficile perdere una nipote in questo modo, e poi proviamo un dolore immenso per mio fratello, perché è così sconvolto e distrutto. Ci mancherà, soprattutto vedere il suo sederino correre in giro. Non riesco proprio a credere che sia quasi Natale e che sia successo questo». 

