Manovra, De Cristofaro (Gruppo Misto): Ritardi inaccettabili e profonde disuguaglianze – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 “Il disegno di Legge è arrivato con ritardi inaccettabili e profondamente modificato con emendamenti del Governo presentati all’ultimo secondo. Questa prassi è stata più volte censurata dalla Corte. Inserire ancora le norme sui Lep vuol dire ridurre il Parlamento a un passaggio meramente formale. Non si può procedere all’esame di questa legge. Per questo noi voteremo convintamente la proposta pregiudiziale presentata. Non vogliamo bloccare l’autonomia, ma vogliamo evitare che l’autonomia venga utilizzato per legittimare nuove e profonde disuguaglianze”. Così il senatore e Presidente del Gruppo Misto Peppe De Cristofaro nel suo intervento al Senato. Courtesy: Senato TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev