Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni a Comando Operativo di Vertice Interforze: Eserciti strumento più efficace contro guerre – Il video

22 Dicembre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato alle forze armate in collegamento in videoconferenza mentre era in visita al Comando operativo di vertice interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mamma Meloni: «Le mie figlie? Giorgia è marziale, Arianna empatica»

2.

Francesca Pascale attacca Forza Italia: «Non è più quella di Berlusconi. Troppe dinamiche autoreferenziali e giochi di prestigio»

3.

L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»

4.

Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e Lega

5.

L’ex ministro Orlando e la passione per le lucine di Natale. Come ha addobbato casa: «Abbiamo fatto le cose in grande» – Il video