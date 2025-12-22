Meloni: Non c'è contrapposizione tra pace e forze armate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2025 "La pace è un bene prezioso quando la si possiede e da ricercare con ogni sforzo quando la si perde. Questo lo comprende più di chiunque altro chi conosce la guerra ed è preparato a fronteggiarla. Per questo non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l'idea del pacifismo alle forze armate". Così la premier Meloni al Comando Operativo di Vertice Interforze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev