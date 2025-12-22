Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
SCUOLA E UNIVERSITÀBasilicataCiclo mestrualeCongedo mestrualeGiovaniPotenzaScuola

Due giorni di assenza al mese per le studentesse, le scuole di Potenza approvano il congedo didattico mestruale: «Una misura di civiltà»

22 Dicembre 2025 - 14:48 Anna Clarissa Mendi
embed
congedo-mestruale-scuole-potenza-studenti
congedo-mestruale-scuole-potenza-studenti
Due istituti scolastici di Potenza, il liceo classico Quinto Orazio Flacco e l’istituto Da Vinci-Nitti, hanno adottato la misura: «È il segnale di una comunità scolastica pronta al cambiamento»

Due istituti scolastici di Potenza, il liceo classico Quinto Orazio Flacco e l’istituto Da Vinci-Nitti, hanno adottato il congedo didattico mestruale. L’iniziativa nasce da una proposta avanzata dalla Consulta provinciale degli studenti nel febbraio 2025 ed è stata approvata grazie all’impegno dei rappresentanti degli studenti nei consigli d’istituto, dopo la definizione di un accordo operativo con i comitati studenteschi delle scuole superiori del capoluogo lucano. Nei mesi precedenti, la misura era già stata sperimentata in autonomia dal liceo musicale Walter Gropius, con l’obiettivo di tutelare il benessere delle proprie studentesse.

«Si tratta di una misura di civiltà, attesa da tempo anche nel mondo del lavoro, che in Basilicata trova le sue prime applicazioni grazie alla rappresentanza studentesca», ha dichiarato il presidente della Consulta, Italo Marsico, annunciando l’intenzione di estenderla anche agli altri istituti della provincia di Potenza. «È il segnale di una comunità scolastica pronta al cambiamento e – conclude – di una rappresentanza capace di farsi motore di progresso e di trasformazione sociale attraverso la propria azione istituzionale sul territorio».

Cosa prevede

Il congedo mestruale consente alle studentesse di assentarsi da scuola fino a un massimo di due giorni al mese in presenza di dismenorrea o di altre problematiche legate al ciclo mestruale, senza che le assenze incidano sulla validità dell’anno scolastico. Per poter usufruire di questa possibilità è richiesta la presentazione di una certificazione medica, da consegnare entro il 30 settembre di ogni anno.

Il contesto internazionale e la legge italiana (che non c’è)

Si tratta di un tema già affrontato a livello internazionale: il congedo mestruale è infatti previsto da tempo in Paesi come il Giappone, dove esiste dal 1947, e la Spagna, che lo riconosce anche in ambito lavorativo. In Italia, invece, manca ancora una normativa nazionale, nonostante nel 2024 sia stato presentato un disegno di legge dall’Alleanza Verdi-Sinistra, a prima firma della deputata Elisabetta Piccolotti, per introdurre questa tutela per lavoratrici e studentesse con dismenorrea severa. In assenza di una legge, alcune scuole stanno avviando sperimentazioni autonome.

Foto copertina: Dreamstime / Kaspars Grinvalds

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Figlio dell’ex rettore vince il concorso da solo e diventa prof a 33 anni, Crisanti: «Da sempre fanno i bandi ad personam. Vi spiego come i ricercatori gonfiano le pubblicazioni»

2.

Si candida come prof all’Università e si presenta solo lui: la cattedra va al figlio dell’ex rettore. Le accuse sui tempi sospetti e il bando «su misura»

3.

Liste stupri al liceo Giulio Cesare, gli studenti contestano la punizione della preside: «Esagerata e ingiusta, colpisce anche chi non c’entra»

4.

Liste stupri al liceo di Roma, 5 in condotta e stop alle gite scolastiche. La preside: «Si è spezzato il filo di fiducia con gli studenti»

5.

Quelli che pagano per entrare a Medicina: il test d’ingresso della Link University

leggi anche
ATTUALITÀ

Dal dietrofront del governo Meloni sull’Iva sugli assorbenti alle petizioni infinite: perché in Italia il ciclo è ancora un tabù

Di Ygnazia Cigna
ATTUALITÀ

Tampon Tax, congedi, educazione: a che punto è la giustizia mestruale in Europa?

Di Alessandra Mancini
ATTUALITÀ

Anche a Padova arriva il congedo mestruale a scuola: basterà il certificato medico per assentarsi due giorni al mese

Di Ygnazia Cigna
DIRITTI

Due giorni di assenza al mese, anche per le studentesse: come funziona la proposta di legge sul congedo mestruale

Di Felice Florio
congedo mestruale scuola ravenna
ATTUALITÀ

Il congedo mestruale a scuola istituito in un liceo a Ravenna: «Una vittoria per tutte le ragazze»

Di Redazione
ESTERI

La Spagna verso la svolta: tre giorni di congedo durante il ciclo mestruale

Di Giada Giorgi