Vincenzo De Luca vuole tornare sindaco di Salerno: la candidatura nel 2026

Il suo primo mandato risale al 1993: nel 2026 saranno passati 33 anni

Vincenzo De Luca ha aperto un ufficio vicino a piazza Vittorio Veneto a Salerno. E, scrive Il Fatto Quotidiano, punta a tornare sindaco della cittadina. Per la quinta volta. Dal nuovo ufficio ospita la diretta Facebook del venerdì. Ma ospita anche riunioni ed elabora strategie per il futuro. «Cercherò di mantenere aperto questo dialogo cercando di dare un contributo alla costruzione di una coscienza nazionale», ha scritto sui social.

Salerno al voto

La città di Salerno andrà al voto la prossima primavera. E De Luca prenderà il posto di Vincenzo Napoli. Il suo primo mandato risale al 1993: nel 2026 saranno passati 33 anni. Il mandato del 2015 è stato interrotto in anticipo a causa dell’incompatibilità con il ruolo di ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del governo Letta. Da quell’anno è stato per un decennio governatore, vincendo due elezioni. Napoli dovrebbe rimanere presidente della Provincia. Gli basterà farsi eleggere al consiglio comunale. «Io sono interessato a fare cose concrete, non cerimonie post elettorali. Ho visto che si sono scalmanati tutti, io non sono un uomo di cerimonie e di allegrie, ma di lavoro concreto», ha detto lui.