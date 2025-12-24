Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Arrestato Ciro Andolfi, tra i 100 latitanti più pericolosi in circolazione. Il covo nascosto dietro a un termosifone – Il video

24 Dicembre 2025 - 09:40 Stefania Carboni
L'arresto nel quartiere Barra, a Napoli. Ecco come sfuggiva ai controlli

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, uno dei più pericolosi latitanti in circolazione. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.

La stanza nascosta dietro un termosifone

Il latitante è stato individuato in un nascondiglio in una casa nel quartiere Barra di Napoli, dopo un’attività di indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli e con un blitz compiuto dai militari del Comando provinciale carabinieri di Napoli. Andolfi si nascondeva in un ambiente ricavato, praticamente un’intercapedine, dietro una parete. Accedeva al suo covo tramite un foto nel muro, nascosto da un termosifone, come si evince dalle immagini girate dai militari. Si tratta – precisano i carabinieri – del 22esimo arresto di un latitante in un anno.

