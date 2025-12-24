Mostrano il distintivo (finto) da carabinieri e rapinano la casa di una famiglia rom: arrestati due veri poliziotti

I due erano ai domiciliari per un’altra indagine. Insieme a loro fermati due complici, un cittadino marocchino e uno croato

Sono entrati, distintivo in mostra appeso al collo, facendosi largo nell’abitazione di una delle famiglie del campo nomadi romano di via Gordiani. Erano in quattro, due in divisa e due in borghese: «Dobbiamo perquisire la casa, ci è stato detto che ci sono armi e droga». La famiglia – padre, madre e figli – l’hanno presa e rinchiusa dentro la casa per non farla scappare, serrando la porta a chiave. Poi, con un trapano, hanno smontato alcuni pannelli mettendo mano a 5mila euro in contanti e a sei orologi di lusso, un Cartier e cinque Rolex. Due poliziotti del Commissariato Salario Parioli, ai domiciliari per un’altra inchiesta, sono stati arrestati e portati in carcere. Su loro pende un’accusa di rapina pluriaggravata dall’abuso di potere e dalla violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. Otre a loro sono stati fermati un cittadino marocchino e uno croato.

I sospetti della donna e le urla dei rapinatori

Per identificare i sospettati, gli investigatori si sono affidati al racconto delle vittime, ai filmati di videosorveglianza della zona e alle analisi dei tabulati telefonici dei due poliziotti, che li hanno localizzati proprio su via Gordiani. I rapinatori improvvisati, dopo aver fatto irruzione, avrebbero iniziato a ribaltare la casa in cerca di beni di valore da sottrarre alla famiglia nomade. Di fronte ai dubbi sollevati dalla madre della famiglia, che sospettava non si trattasse davvero di poliziotti, i malviventi e avrebbero urlato addosso alzando talmente tanto la voce da causarle un malore e da spaventare il figlioletto 12enne, scoppiato a piangere.

I sospettati fermati (eccetto uno)

Dopo aver smontato alcuni pannelli di rivestimento delle pareti, i rapinatori sono riusciti a intascarsi il bottino da 5mila euro e 6 orologi di lusso. Tre dei quattro uomini entrati nell’abitazione sono già stati individuati e portati in carcere. È stato fermato anche il basista del colpo, il cittadino croato. Sarebbe stato lui a fornire ai rapinatori precise informazioni su dove avrebbero trovato i beni preziosi. Lo stesso uomo era già indagato dall’estate del 2023 per possesso di un’auto rubata e targhe contraffatte.