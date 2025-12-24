Ultime notizie Fabrizio CoronaFamiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Reggio Emilia, esce per buttare la spazzatura e viene travolto e ucciso da un’auto. È caccia al pirata della strada

24 Dicembre 2025 - 11:12 Stefania Carboni
L'investimento alle 23 a Casalgrande. Il caso è seguito dai carabinieri

Nicola Ambresi, 76 anni, era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un’auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Si sta cercando, fra le province di Reggio Emilia e Modena la vettura coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell’investimento a Casalgrande (Reggio Emilia).

La dinamica

Ambresi è stato centrato in pieno dal veicolo proprio in corrispondenza della striscia di mezzadria. In quel momento stava piovendo e c’era scarsa illuminazione. L’impatto è stato violentissimo: l’anziano è stato sbalzato a terra e, a causa dei gravi traumi riportati, è morto sul colpo. L’investitore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Casalgrande e i colleghi della Sezione Operativa, che seguono il caso, rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso. Le indagini sono coordinate dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Opaci.

