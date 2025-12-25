Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀCampaniaItaliaKievNapoliRussiaUcrainaUniversità

«L’ucrainizzazione dell’Italia va avanti», l’attacco dell’ambasciata russa dopo la protesta al convegno di Napoli. L’ira degli attivisti pro-Kiev

25 Dicembre 2025 - 20:09 Ugo Milano
embed
ambasciata-russa-vs-italia-flashmob-convegno-filorusso-napoli
ambasciata-russa-vs-italia-flashmob-convegno-filorusso-napoli
Prosegue la polemica sul dibattito organizzato dall'Anpi presso l'università Federico II, con gli interventi di Di Battista e del professore d'Orsi. Gli attivisti pro-Ucraina: «Siamo stati aggrediti, intervenga il governo»

L’ambasciata russa in Italia ha denunciato su Facebook quella che definisce una «ucrainizzazione della politica italiana», accusando le autorità italiane «di tacito consenso e complicità». Il commento arriva dopo quanto accaduto il 22 dicembre a un «convegno filorusso» organizzato dall’Anpi presso l’università Federico II di Napoli, contestato da studenti e attivisti pro-Ucraina. «L’episodio di Napoli», scrive l’ambasciata, «ha evidenziato in modo chiaro questo fenomeno di ucrainizzazione, che non è un caso isolato. E gli auguri di morte inclusi nel messaggio natalizio del presidente della giunta criminale e corrotta di Kiev sono un monito eloquente su ciò a cui può portare l’ucrainizzazione». Infine, la sede diplomatica esprime solidarietà ai cittadini italiani vittime dei «nazisti ucraini» e ai politici italiani che, secondo loro, li supportano.

La replica degli attivisti pro-Kiev: «Intervenga il governo»

Tempestica la replica degli attivisti pro-Ucraina: «Oggi l’Ambasciata della Federazione Russa in Italia – attraverso i propri canali social ufficiali – ha parlato di una presunta “ucrainizzazione dell’Italia”, utilizzando un’espressione polemica e strumentale che rovescia deliberatamente la realtà dei fatti. Il riferimento è a un convegno svoltosi a Napoli, presso l’Università Federico II, dichiaratamente filorusso e organizzato dall’Anpi, con la partecipazione del professor Angelo D’Orsi e di Alessandro Di Battista. È un dato storico e politico incontestabile che sia stata la Federazione Russa a invadere militarmente l’Ucraina, violandone la sovranità nazionale e dando avvio a un conflitto che ha provocato migliaia di vittime civili, distruzioni diffuse e una grave crisi umanitaria tuttora in corso». Lo dichiarano gli attivisti pro-Ucraina di Ora!, Azione, Più Europa, Radicali Italiani e Liberi Oltre Le Illusioni Aps, che erano presenti al convegno e, spiega una nota, «chiamano direttamente in causa il governo italiano», rivolgendo «un appello al ministro della Difesa Guido Crosetto e al ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani affinché assumano una posizione pubblica, chiara e inequivocabile». 

Foto copertina: FACEBOOK/AMBASCIATA RUSSA IN ITALIA

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Barcone con 117 migranti disperso da sei giorni, si teme l’ennesima tragedia: «La Guardia Costiera sapeva e non è intervenuta»

4.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

5.

Esplode un’autobotte sull’A1: paura all’autogrill di Teano Ovest, non si registrano feriti. Autostrada in tilt- Il video

leggi anche
FACT-CHECKING

Dalle bufale sovietiche all’Ambasciata russa in Italia: la lunga propaganda contro il tridente ucraino

Di David Puente
calenda-ambasciata-russa-italia-tatuaggio
POLITICA

L’ambasciata russa contro Calenda per il simbolo dell’Ucraina: «Quel tatuaggio è da seguace dei nazisti». La replica: «Sarete sconfitti come l’Urss»

Di Ugo Milano
scala-artista-russo-applaudito-ambasciata
CULTURA & SPETTACOLO

L’Ambasciata russa in Italia difende il baritono vicino a Putin e contrattacca: «Nel 2022 fu applaudito alla Scala da Mattarella e La Russa»

Di Alba Romano
POLITICA

L’ira di Tajani sulla Russia dopo l’attacco di Zakharova: «Così rafforza il sostegno a Kiev». Calenda: «Restauriamo la Torre coi loro soldi»

Di Davide Aldrigo