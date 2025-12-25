Tenta il suicidio alla vigilia di Natale: 85enne salvata dai carabinieri sul davanzale della finestra

La donna, che stava per gettarsi dal sesto piano di un palazzo, ha raccontato ai militari di sentirsi sola

Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre, dai carabinieri in via della Sila, a Milano. Nel pomeriggio, con una chiamata al 112, è stato chiesto l’intervento dei militari perché un’anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile.

L’intervento dei carabinieri

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L’anziana è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Secondo quanto raccontato dalla donna, è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall’approssimarsi delle festività natalizie.