Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀCarabinieriLombardiaMilanoNataleSuicidi

Tenta il suicidio alla vigilia di Natale: 85enne salvata dai carabinieri sul davanzale della finestra

25 Dicembre 2025 - 16:06 Ugo Milano
embed
milano tentato suicidio vigilia natale
milano tentato suicidio vigilia natale
La donna, che stava per gettarsi dal sesto piano di un palazzo, ha raccontato ai militari di sentirsi sola

Una donna di 85 anni che stava per compiere un gesto disperato è stata salvata nella serata di ieri, mercoledì 24 dicembre, dai carabinieri in via della Sila, a Milano. Nel pomeriggio, con una chiamata al 112, è stato chiesto l’intervento dei militari perché un’anziana era appesa al davanzale di una finestra, al sesto piano di uno stabile.

L’intervento dei carabinieri

Giunti tempestivamente sul posto, i carabinieri sono riusciti a raggiungere la donna, trattenendola e impedendole di lasciarsi cadere nel vuoto. L’anziana è stata poi trasportata in codice verde all’ospedale Niguarda, dove è stata trattenuta in osservazione. Secondo quanto raccontato dalla donna, è emerso che il gesto sarebbe riconducibile a uno stato di solitudine, accentuato dall’approssimarsi delle festività natalizie.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

2.

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

3.

Barcone con 117 migranti disperso da sei giorni, si teme l’ennesima tragedia: «La Guardia Costiera sapeva e non è intervenuta»

4.

La condanna di Grillo jr e lo stupro «brutale» di gruppo. Il silenzio di Ciro dopo quelle parole a Corona: «Noi imbarazzati, come potevamo stuprarla?»

5.

Esplode un’autobotte sull’A1: paura all’autogrill di Teano Ovest, non si registrano feriti. Autostrada in tilt- Il video

leggi anche
donald trump epstein files bill clinton
ESTERI

Le foto di Clinton, il falso video del suicidio, la vittima identificata: Trump e gli Epstein files che «distraggono dai miei successi»

Di Alessandro D’Amato
ambulanza ritardi tumori
ATTUALITÀ

Uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre, poi si toglie la vita lanciandosi dal tetto: il femminicidio nel Salernitano

Di Alba Romano
como coniugi morti
ATTUALITÀ

Como, l’ombra della malattia di lei dietro l’omicidio-suicidio dei coniugi Bianchi-Botta. Il biglietto di scuse e il cagnolino morto con loro

Di Stefania Carboni
carabinieri violenza sessuale
ATTUALITÀ

Coppia di anziani trovata senza vita in un’abitazione nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio

Di Ugo Milano