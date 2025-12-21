Uccide a coltellate la compagna, poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra: la tragedia a Salerno

Prima di suicidarsi, l’uomo ha aggredito anche la madre della fidanzata. Mentre la donna, soccorsa in condizioni disperate, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è deceduta poco dopo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha ucciso a coltellate la compagna, anche lei 40enne, per poi gettarsi dalla finestra dell’abitazione. Stando a quanto riporta il Corriere, è ancora da chiarire se i due stavano ancora insieme oppure si erano lasciati. L’uomo è deceduto sul colpo a seguito della caduta, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è morta poco dopo.

L’omicidio-suicidio

La conferma è arrivata dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, ha tracciato la dinamica della tragedia. «Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone»: queste le parole del post del primo cittadino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.