La bufala di Lady Gaga e la bandiera palestinese “rifiutata”

Fin dai primi fotogrammi si nota che la bandiera è quella italiana

Circola un video di Lady Gaga dove avrebbe ricevuto una bandiera della Palestina dal pubblico durante un concerto. Tuttavia, la cantante avrebbe rifiutato di portarla sul palco, consegnandola a un membro dello staff, evitando di «seguire la moda del momento». Questa narrazione, diffusa sui social, è priva di fondamento.

Per chi ha fretta

La scena risale a uno dei concerti di Lady Gaga a Milano nell’ottobre 2025.

La bandiera mostrata nelle immagini è quella italiana, non quella palestinese.

Analisi

Il filmato mostra Lady Gaga mentre, durante l’esecuzione del brano “Vanish into You”, scende dal palco per salutare i fan nelle prime file. In quel momento riceve alcuni oggetti dal pubblico. La scena viene ripresa da più angolazioni e caricata online da diversi spettatori presenti al concerto. Una di queste clip viene condivisa con la seguente didascalia:

Alcuni fan di Lady Gaga lanciano la bandiera della Palestina sul palco per costringerla a omologarsi; lei rifiuta. Per fortuna non tutti gli artisti hanno deciso di seguire la moda del momento

Nel video compare anche la scritta «Lady Gaga lancia la bandiera di Gaza» («Lady Gaga throwing the flag of Gaza»). Tuttavia, osservando le immagini, la bandiera in questione appare diversa da quella palestinese, sia per i colori sia per la loro disposizione.

Il concerto di Milano 2025

Nella clip si possono osservare due dettagli, ossia l’addetto che riceve la bandiera e una corona. Attraverso le parole chiave “Vanish Into You” e “Italy”, inserite nel motore di ricerca di Youtube, è possibile identificare una delle due date del suo concerto a Milano dell’ottobre 2025.

La corona non fa parte del costume di scena della cantante. Risulta infatti essere un oggetto donato dal pubblico. In un video pubblicato dall’utente Revin QX su YouTube si vede chiaramente il momento in cui Lady Gaga riceve la corona, con alle sue spalle lo stesso addetto che, poco dopo, prenderà la bandiera.

Non è la bandiera palestinese

Già dai primi fotogrammi del video è possibile notare che la disposizione dei colori non corrisponde a quella palestinese. Osservando con attenzione le immagini, la bandiera consegnata a Lady Gaga presenta tre bande verticali verde, bianca e rossa. Si tratta, senza ombra di dubbio, della bandiera italiana. Infatti, risulta assente la banda nera, così come il triangolo rosso sul lato sinistro appartenenti a quella palestinese.

A conferma di ciò, un video pubblicato su TikTok dall’utente @christiancafa fa esplicito riferimento alla bandiera italiana: «Come si supera LADY GAGA che ti guarda in faccia con una bandiera italiana in mano».

In altri fotogrammi, la bandiera italiana risulta ancora più evidente.

Conclusioni

Il video non dimostra che Lady Gaga abbia rifiutato una bandiera della Palestina. Le immagini mostrano invece la cantante mentre riceve una bandiera italiana e la affida a un addetto alla sicurezza, continuando l’esibizione senza alcun gesto riconducibile alla narrazione diffusa sui social.

