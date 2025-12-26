Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
POLITICAQuirinaleSergio Mattarella

Laura Mattarella si racconta: «Il ruolo da “first lady”? Un onore e un dovere, mia mamma lo avrebbe svolto meglio»

26 Dicembre 2025 - 17:28 Ugo Milano
embed
laura-mattarella-figlia-sergio-mattarella-intervista-first-lady
laura-mattarella-figlia-sergio-mattarella-intervista-first-lady
In un'intervista a Vogue, la figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, racconta il suo impegno al fianco del padre: «So che devo essergli vicina: a volte accanto, altre un passo dietro»

«Stare accanto a mio padre è un dovere e un onore». Così Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, descrive il suo ruolo di “first lady” in una lunga intervista a Vogue Italia, precisando che sua madre «l’avrebbe svolto certamente meglio». L’occasione del colloquio è il numero di gennaio 2026 della rivista, che inaugura l’anno con un dialogo raro e misurato con una figura da sempre nota per la sua riservatezza. «Per il resto – prosegue Mattarella -, posso solo aggiungere che, al mondo, oltre alle soddisfazioni professionali, ci sono tante altre gratificazioni, anche molto più grandi». 

La carriera da ex avvocata e la decisione di non vivere al Quirinale

La sua scelta, precisa, è stata «libera, ponderata e responsabile – afferma -. Ne ho parlato prima con mio padre e, naturalmente, con mio marito. Abbiamo preso in considerazione tutti gli aspetti della questione, e il fatto che i miei figli fossero già abbastanza grandi, dieci anni fa, è stato determinante». Per stare accanto al padre ha lasciato il lavoro di avvocata, ma assicura che le rinunce fatte sono state «qualcuna, ragionevole e di poco conto», perché proviene «da una famiglia dove riservatezza e discrezione non sono considerate una formalità o solo un dovere, ma il modo più intenso di vivere i rapporti tra le persone, i familiari, gli amici. Nel complesso – continua – ho cercato di mantenere per me e la mia famiglia una vita assolutamente normale». Non abita al Quirinale, aggiunge, ma «felicemente a casa mia, con mio marito e con i miei figli» e «assolutamente no», risponde, non è previsto alcun rimborso per le sue spese, neanche per gli abiti.

Il ruolo da “first lady”

Nel lungo colloquio, Laura Mattarella descrive poi il suo ruolo da “first lady”, precisando come in Italia non esista un incarico ufficiale di questo tipo. «Il termine è di uso comune per convenienza, ma nel nostro ordinamento non esiste un ruolo pubblico per il coniuge o la figlia del presidente della Repubblica. Nei protocolli, in Italia e all’estero, vengo semplicemente chiamata “La signora Laura Mattarella”. E va bene così», afferma Mattarella, che sottolinea inoltre l’importanza della sua presenza accanto al presidente, ma sempre con discrezione: «Il presidente è lui. Il mio compito è essergli vicino, a volte al suo fianco, altre un passo indietro».

La gentilezza nella vita pubblica

Nel corso dell’intervista, Laura Mattarella racconta anche delle sue attività legate a iniziative solidali e culturali, spiegando l’importanza di contribuire a buone cause come l’educazione, la prevenzione, la ricerca e la cura, che considera fondamentali per il progresso della società. Infine, parla del valore della gentilezza come metodo di relazione e confronto. «La gentilezza non è solo una qualità personale, ma una via, un modo di essere mite. Non si tratta solo di cortesia o formalità, che spesso sono superficiali. Si tratta di come ci si rapporta agli altri, di come si ascolta e si risponde, di come – conclude – si sviluppa un dialogo basato sul rispetto».

Foto copertina: ANSA/EPA/OLIVIER MATTHYS | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia, Laura Mattarella, partecipano a una cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale durante una visita di stato in Belgio, a Bruxelles, il 20 ottobre 2025

Articoli di POLITICA più letti
1.

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

2.

«Anche a te e famiglia»: gli auguri social di Giorgia Meloni

3.

Colbacco e pelliccia, il Natale sotto la neve di Daniela Santanché: «Auguri anche a chi mi vuole male» – Il video

4.

L’idea del governo Meloni di trasferire in Sardegna quasi 100 detenuti al 41 bis. L’ira degli isolani: «Una decisione calata dall’alto»

5.

Cristina Rossello, l’avvocata dei Berlusconi è la nuova regina (dei redditi) del Parlamento. Da Meloni a Tajani, ecco quanto guadagnano i leader

leggi anche
sergio mattarella inno di mameli
ATTUALITÀ

Sergio Mattarella e la modifica all’inno d’Italia: «Niente più “Sì” alla fine»

Di Alessandro D’Amato
sergio mattarella grazia
ATTUALITÀ

Mattarella grazia cinque detenuti: dal naufragio a Lampedusa all’omicidio della moglie malata terminale, i tormenti sotto la lente del Quirinale

Di Alba Romano
POLITICA

Mattarella difende le spese militari: «Poco popolari ma mai così necessarie». E avverte: «La democrazia è sfidata da involuzioni autoritarie»

Di Ugo Milano
mattarella-minaccia-nucleare
POLITICA

Mattarella e i venti di guerra in Europa: «Minacciare l’arma nucleare è un crimine contro l’umanità». La strigliata a Musk e le big tech

Di Ugo Milano