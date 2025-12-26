Laura Mattarella si racconta: «Il ruolo da “first lady”? Un onore e un dovere, mia mamma lo avrebbe svolto meglio»

In un'intervista a Vogue, la figlia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, racconta il suo impegno al fianco del padre: «So che devo essergli vicina: a volte accanto, altre un passo dietro»

«Stare accanto a mio padre è un dovere e un onore». Così Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, descrive il suo ruolo di “first lady” in una lunga intervista a Vogue Italia, precisando che sua madre «l’avrebbe svolto certamente meglio». L’occasione del colloquio è il numero di gennaio 2026 della rivista, che inaugura l’anno con un dialogo raro e misurato con una figura da sempre nota per la sua riservatezza. «Per il resto – prosegue Mattarella -, posso solo aggiungere che, al mondo, oltre alle soddisfazioni professionali, ci sono tante altre gratificazioni, anche molto più grandi».

La carriera da ex avvocata e la decisione di non vivere al Quirinale

La sua scelta, precisa, è stata «libera, ponderata e responsabile – afferma -. Ne ho parlato prima con mio padre e, naturalmente, con mio marito. Abbiamo preso in considerazione tutti gli aspetti della questione, e il fatto che i miei figli fossero già abbastanza grandi, dieci anni fa, è stato determinante». Per stare accanto al padre ha lasciato il lavoro di avvocata, ma assicura che le rinunce fatte sono state «qualcuna, ragionevole e di poco conto», perché proviene «da una famiglia dove riservatezza e discrezione non sono considerate una formalità o solo un dovere, ma il modo più intenso di vivere i rapporti tra le persone, i familiari, gli amici. Nel complesso – continua – ho cercato di mantenere per me e la mia famiglia una vita assolutamente normale». Non abita al Quirinale, aggiunge, ma «felicemente a casa mia, con mio marito e con i miei figli» e «assolutamente no», risponde, non è previsto alcun rimborso per le sue spese, neanche per gli abiti.

Il ruolo da “first lady”

Nel lungo colloquio, Laura Mattarella descrive poi il suo ruolo da “first lady”, precisando come in Italia non esista un incarico ufficiale di questo tipo. «Il termine è di uso comune per convenienza, ma nel nostro ordinamento non esiste un ruolo pubblico per il coniuge o la figlia del presidente della Repubblica. Nei protocolli, in Italia e all’estero, vengo semplicemente chiamata “La signora Laura Mattarella”. E va bene così», afferma Mattarella, che sottolinea inoltre l’importanza della sua presenza accanto al presidente, ma sempre con discrezione: «Il presidente è lui. Il mio compito è essergli vicino, a volte al suo fianco, altre un passo indietro».

La gentilezza nella vita pubblica

Nel corso dell’intervista, Laura Mattarella racconta anche delle sue attività legate a iniziative solidali e culturali, spiegando l’importanza di contribuire a buone cause come l’educazione, la prevenzione, la ricerca e la cura, che considera fondamentali per il progresso della società. Infine, parla del valore della gentilezza come metodo di relazione e confronto. «La gentilezza non è solo una qualità personale, ma una via, un modo di essere mite. Non si tratta solo di cortesia o formalità, che spesso sono superficiali. Si tratta di come ci si rapporta agli altri, di come si ascolta e si risponde, di come – conclude – si sviluppa un dialogo basato sul rispetto».

Foto copertina: ANSA/EPA/OLIVIER MATTHYS | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia, Laura Mattarella, partecipano a una cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale durante una visita di stato in Belgio, a Bruxelles, il 20 ottobre 2025