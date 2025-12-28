Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoInchieste

Famiglia nel bosco, le foto della difesa mostrano i bambini al centro commerciale e con cucchiaini di plastica: «Non rifiutano la contemporaneità»

28 Dicembre 2025 - 13:12 Ugo Milano
embed
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
Mentre i piccoli restano sotto il monitoraggio della comunità di Vasto, resta incerta la sistemazione abitativa del padre, che dovrà lasciare la casa attuale a fine febbraio

Emergono alcune fotografie della famiglia nel bosco allegate dalla loro difesa al ricorso depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Le immagini mostrano i tre figli della coppia, la primogenita di 8 anni e i gemelli di 6 anni, impegnati in attività di vita quotidiana fuori dalla natura. Gli scatti li ritraggono mentre giocano con automobiline di plastica in un centro commerciale, ridono tra gli scaffali del supermercato o si lasciano scivolare dai giochi di un parco. Non manca nemmeno una foto dei bambini che mangiano il gelato con cucchiaini di plastica. Si tratta di scatti che puntano a contraddire la narrazione di una famiglia completamente avversa alla realtà contemporanea e all’uso di materiali plastici, contestata dalle assistenti sociali. I legali sostengono inoltre che la primogenita non avrebbe voluto farsi installare un sondino naso-gastrico durante un ricovero nel 2024 per una naturale paura, e non per motivi ideologici.

Perché il padre dovrà trovare un’altra casa

Nel frattempo, i tre bambini rimangono sotto il monitoraggio della comunità di Vasto e hanno la possibilità di vedere la madre in orari prestabiliti. Rimane, invece, incerta la sistemazione abitativa del padre, Nathan. Il casolare messo a disposizione in comodato d’uso dall’imprenditore Armando Carusi sarà disponibile solo fino alla fine di febbraio 2026, come previsto fin dall’inizio. Di conseguenza, a partire da marzo, il padre dovrà trovare una nuova casa. Va ricordato che un’opzione già esiste. Si tratta dell’abitazione proposta dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. Lo scorso novembre, il primo cittadino ha nuovamente messo a disposizione l’alloggio comunale, già offerto anni fa lontano dai riflettori, soprattutto in seguito al noto episodio di intossicazione da funghi del 2024. All’epoca, i genitori avevano accettato temporaneamente l’alloggio e vi avevano soggiornato per circa dieci giorni, per poi fare ritorno alla loro abitazione nel bosco.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»

2.

Garlasco, spunta un video inedito di Sempio nel pc di Chiara Poggi: «Aperto il giorno dopo il delitto». Ma la casa era sotto sequestro

3.

Rifiuta una trasfusione ma il chirurgo la opera lo stesso: lei è salva, lui rischia una denuncia

4.

Arriva in ospedale con una neonata morta nello zaino, 23enne sotto accusa: «L’ha partorita una mia amica»

5.

«I culattoni, tutti insieme»: la frase rivolta alla curia romana in diretta su Vatican News – Il video

leggi anche
famiglia bosco psichiatra papa
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Di Alba Romano
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza, il sindaco di Palmoli: «Papà Nathan è stanco e debilitato». Cosa succede ora

Di Alba Romano
natale 2025 auguri leader politici
POLITICA

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

Di Bruno Gaetani
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

Di Ugo Milano
famiglia nel bosco abruzzo
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, come hanno reagito Nathan e Catherine al mancato rientro a casa per Natale

Di Alba Romano
famiglia bosco trevallion birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

Di Ugo Milano