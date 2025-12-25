Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

Meloni posa sorridente in felpa, Renzi e Tajani giocano d'anticipo e fanno gli auguri già alla vigilia

Ci sarà pure la legge di bilancio da approvare entro fine anno, ma per il giorno di Natale anche la politica italiana si ferma per ricaricare le pile e onorare una delle festività più attese dell’anno. Certo, alcuni attendono il Natale più di altri. Lo si intuisce dai messaggi di auguri pubblicati dai principali segretari di partito e leader politici proprio in queste ore. Tra chi, come la premier Giorgia Meloni, ironizza su una delle frasi più trite e ritrite del periodo a natalizio, e chi, come Carlo Calenda, non sembra avere troppa voglia di festeggiare.

La felpa di Giorgia Meloni

Tra i primi a pubblicare un messaggio sui social c’è la premier Meloni, che si mostra sorridente, davanti all’albero addobbato, con indosso un maglione rosso natalizio e la scritta «Anche a te e famiglia».

L’ironia di Calenda

Calenda sceglie la strada dell’ironia e sui social scrive: «Essendo pressato dal mio social media manager per fare un post natalizio, tra alternativa Santanchè con colbacco; Conte con gli elfi; Renzi che cita la Bibbia e Salvini che fa gli auguri al mondo (facciamo gli scongiuri), opto per un classico degli anni ‘80». A questo messaggio, il leader di Azione ripropone un’iconica scena del film Vacanze di Natale: «E anche questo Natale ce lo semo levati dalle palle…».

Il pensiero di Fratoianni va alla Palestina

Nel giorno di Natale, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, sceglie di dedicare un pensiero al popolo palestinese: «Oggi, in tutto il mondo, milioni di persone celebrano la nascita di un bambino emarginato e nato in povertà. Per chi crede è un momento di commozione profonda, per chi non crede è la sera che più di ogni altra parla di famiglia, affetti, vita, speranze. Mi è impossibile, dopo l’anno che abbiamo vissuto, non pensare alla Palestina. A Gaza, dove i bombardamenti israeliani hanno ucciso decine di migliaia di persone, dove un terzo dei morti sono bambini. In Cisgiordania, dove l’occupazione continua a uccidere, umiliare e straziare il popolo palestinese».

Salvini pensa alla famiglia nel bosco

Mentre si dirige al pranzo di Natale con i parenti, il leader della Lega Matteo Salvini si concede una polemica sul caso giudiziario della famiglia nel bosco: «A Natale bisognerebbe essere più buoni. Ma oggi c’è qualcuno che è meno buono di altri e in questi minuti è in corso un atto di violenza e di cattiveria gratuita istituzionale, dello Stato italiano nei confronti di una famiglia, di una mamma, di un papà e di tre bambini».

La foto di Conte insieme alla compagna

Il più istituzionale di tutti è forse l’ex premier Giuseppe Conte. Per augurare buon Natale ai suoi elettori e a tutti gli italiani, il leader del Movimento 5 stelle opta per una tradizionalissima foto davanti all’albero addobbato insieme alla compagna Olivia Paladino: «Tantissimi auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie!».

Renzi e Tajani fanno gli auguri in anticipo

Matteo Renzi e Antonio Tajani hanno preferito giocare d’anticipo, pubblicando i rispettivi video di auguri di Natale già alla vigilia. Se il vicepremier e leader di Forza Italia rivolge un pensiero anzitutto «a chi è in ospedale» e «ai nostri valorosi militari», il fondatore di Italia Viva dedica un augurio «a chi è solo e a chi a Natale lavora».