Pomigliano d’Arco, bambino ferito da un proiettile durante i festeggiamenti del Natale

Il piccolo non è in pericolo di vita. Polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti

Un bambino di 7 anni è stato ferito di striscio da un proiettile. Il fatto risale alla serata di mercoledì 24 dicembre a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Le condizioni del piccolo non destano preoccupazione: è stato medicato in ospedale e dimesso poco più tardi. Secondo i medici, guarirà in sette giorni.

Le indagini della polizia

Intanto la polizia è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli investigatori hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che nelle prossime ore possano ricercare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

La corsa in ospedale

Quando è stato sfiorato dal proiettile, il piccolo si trovava in piazza Mercato, a Pomigliano d’Arco. Subito dopo l’accaduto, è stato accompagnato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i medici hanno curato la ferita lieve al braccio sinistro.