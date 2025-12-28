Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
CULTURA & SPETTACOLOAffittiEmilia-RomagnaKanye WestMusicaReggio EmiliaSuoni e Visioni

Concerto di Kanye West, schizzano alle stelle i costi delle stanze a Reggio Emilia. Anche i residenti lasciano la propria casa per affittarla

28 Dicembre 2025 - 17:43 Alba Romano
embed
Si parla di prezzi fino a 800 euro su Booking e 1.190 euro su Airbnb per una sola notte a ridosso della location dell'evento

A pochi giorni dall’annuncio del concerto di Kanye West, previsto per sabato 18 luglio all’Rcf Arena, i prezzi delle camere a Reggio Emilia stanno schizzando alle stelle. Diversi alberghi e appartamenti già risultano sold-out sui principali siti di prenotazione, costringendo chi ha acquistato il biglietto a cercare soluzioni alternative per il pernottamento. Alcune simulazioni di ricerca, come riporta Il Resto del Carlino, indicano cifre eccezionali. Si parla di numeri fino a 800 euro su Booking e 1.190 euro su Airbnb per una sola notte a ridosso della location del concerto. Oltre la metà delle sistemazioni disponibili supera comunque i 500 euro.

C’è chi affitta la propria casa

Ma non solo. In molti stanno mettendo a disposizione i propri appartamenti solo per i giorni dal 17 al 20 luglio per diverse centinaia di euro. L’afflusso dei fan garantirà un indotto economico significativo per la città, tra ristorazione, trasporti e intrattenimento, con appartamenti affittati anche solo per pochi giorni a prezzi vantaggiosi rispetto alle notti del concerto. Un’opportunità per molti proprietari di immobili di ottenere guadagni extra sfruttando l’evento.

Le polemiche sul cantante «nazista»

Oltre all’aspetto economico, il concerto ha scatenato un dibattito pubblico anche sulla figura di Kanye West. Diversi cittadini e associazioni hanno espresso, in questi giorni, preoccupazioni sulle uscite di stampo nazista e antisemita del cantante. L’Anpi di Reggio Emilia sin da subito ha espresso «forte preoccupazione e contrarietà rispetto alla decisione assunta dai gestori privati dell’area per il concerto dell’artista Kanye West, alla luce delle dichiarazioni e dei messaggi più volte diffusi dallo stesso, caratterizzati da contenuti che risultano incompatibili con i valori fondanti della nostra Costituzione».  Ciononostante, il concerto al momento si farà e sono attesi oltre 100mila spettatori.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

La risposta di Signorini a Corona: «Ha un’agenzia che promette il Gf per 100 mila euro»

2.

Kevin Costner di nuovo nei guai: «Non ha pagato i costumi del suo film»

3.

Francesco Totti e i messaggi in privato all’ex ballerina di Amici Francesca Tocca: l’indiscrezione durante la relazione con Noemi Bocchi

4.

Grande Fratello, la società di produzione interviene sul presunto «sistema Signorini» dopo le accuse di Corona: «Avviate verifiche interne»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

La chiamata tra Diddy e Kanye West: «Stai attento là fuori, stanno cercando di farci fuori»

Di Gabriele Fazio
kanye west bianca censori
CULTURA & SPETTACOLO

Bianca Censori e Kanye West non stanno più insieme: nella canzone del rapper la chiave sulla fine della loro storia

Di Alba Romano
FACT-CHECKING

Il falso video delle celebrità ebree contro Kanye West generato con l’AI

Di David Puente
TECNOLOGIA

Kanye West non è stato (ancora) bannato da X dopo i post nazisti e antisemiti. E ringrazia Musk

Di David Puente
CULTURA & SPETTACOLO

Nuova denuncia per Kanye West, l’accusa di violenza sessuale da parte di una modella

Di Gabriele Fazio
Kanye West denunciato dalla sua ex assistente. Drogata, violentata e offerta agli amici
CULTURA & SPETTACOLO

Dopo il caso Puff Daddy, ecco i racconti delle violenze di Kanye West: la storia di Lauren Pisciotta, drogata, violentata e offerta agli amici

Di Gabriele Fazio