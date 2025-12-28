Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Live
ESTERIDonald TrumpRussiaUcrainaUSAVladimir PutinVolodymyr Zelensky

Ucraina, il giorno decisivo. A Mar a Lago Zelensky incontrerà Trump. Continua il gelo di Mosca

28 Dicembre 2025 - 08:33 Stefania Carboni
embed
zelensky-trump-incontro-florida-domenica-europei
zelensky-trump-incontro-florida-domenica-europei
Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e il numero uno di Kiev. Lavrov: «Se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante»

Le prossime ore possono segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Oggi alle 19 ore italiane Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. La Russia intanto ha intensificato i raid su Kiev, mentre l’Europa ha ribadito il proprio sostegno a Kiev. Zelensky si è coordinato con i leader europei in una videoconferenza dal Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney. Alla chiamata hanno partecipato diversi leader europei tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «mai come ora» è fondamentale mantenere una linea comune tra Europa, Ucraina e Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti della giornata del 28 dicembre.

28 Dicembre 2025 - 08:30

Lavrov: Se attaccano la Russia la risposta sarà devastante

«Ai politici europei meno avveduti, ai quali spero venga mostrata questa intervista, ripeto ancora una volta: non c’è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista all’agenzia di stampa Tass. Allo stesso tempo Lavrov ha sottolineato che «se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante». Il capo della diplomazia russa ha quindi ricordato che «il presidente Vladimir Putin ne ha parlato pubblicamente in numerose occasioni».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Putin piazza nuovi missili in Bielorussia, la scoperta dei ricercatori Usa: «Così sarà più facile colpire l’Europa»

2.

Ucraina, si allarga l’indagine per corruzione. Caos in Parlamento: gli agenti tentano di perquisire gli uffici ma la sicurezza non li fa entrare

3.

Nel villaggio nigeriano bombardato da Trump: «Qui l’Isis non c’è»

4.

Prorogate le misure anti-Covid fino alla fine del 2026 a San Pietroburgo

5.

Riace gemellata con Gaza City, il no del governo. Mimmo Lucano: «Un atto violento»

leggi anche
esercito inglese anno sabativo leva
ESTERI

Un anno sabbatico per i ragazzi nell’esercito, l’idea del governo Uk per spingere l’arruolamento

Di Alba Romano
condanna morte iran
ESTERI

La mannaia dell’Iran: quasi 2mila condanne a morte nel 2025. Pezeshkian: «Guerra totale a Ue, Usa e Israele»

Di Alba Romano
incidente giappone auto
ESTERI

Maxi-incidente sotto la neve in Giappone, 20 auto distrutte dal fuoco dopo lo scontro tra tir: 2 morti e 26 feriti – I video

Di Ugo Milano