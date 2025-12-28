Ucraina, il giorno decisivo. A Mar a Lago Zelensky incontrerà Trump. Continua il gelo di Mosca
Le prossime ore possono segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Oggi alle 19 ore italiane Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. La Russia intanto ha intensificato i raid su Kiev, mentre l’Europa ha ribadito il proprio sostegno a Kiev. Zelensky si è coordinato con i leader europei in una videoconferenza dal Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney. Alla chiamata hanno partecipato diversi leader europei tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «mai come ora» è fondamentale mantenere una linea comune tra Europa, Ucraina e Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti della giornata del 28 dicembre.
Lavrov: Se attaccano la Russia la risposta sarà devastante
«Ai politici europei meno avveduti, ai quali spero venga mostrata questa intervista, ripeto ancora una volta: non c’è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista all’agenzia di stampa Tass. Allo stesso tempo Lavrov ha sottolineato che «se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante». Il capo della diplomazia russa ha quindi ricordato che «il presidente Vladimir Putin ne ha parlato pubblicamente in numerose occasioni».