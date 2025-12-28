Ucraina, il giorno decisivo. A Mar a Lago Zelensky incontrerà Trump. Continua il gelo di Mosca

Attesa per l'incontro tra il presidente Usa e il numero uno di Kiev. Lavrov: «Se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante»

Le prossime ore possono segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Oggi alle 19 ore italiane Volodymyr Zelensky incontrerà Donald Trump a Mar-a-Lago. La Russia intanto ha intensificato i raid su Kiev, mentre l’Europa ha ribadito il proprio sostegno a Kiev. Zelensky si è coordinato con i leader europei in una videoconferenza dal Canada, dove ha incontrato il premier Mark Carney. Alla chiamata hanno partecipato diversi leader europei tra cui anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato che «mai come ora» è fondamentale mantenere una linea comune tra Europa, Ucraina e Stati Uniti. Tutti gli aggiornamenti della giornata del 28 dicembre.