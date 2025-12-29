Brigitte Bardot, la grana dell’eredità: quanto spetta al marito, al figlio e alla Fondazione

Si tratta di un patrimonio da oltre 60 milioni di euro, inclusa la villa La Madrague, in Costa Azzurra, dove l'icona del cinema ha trascorso gli ultimi giorni di vita

Brigitte Bardot sarà sepolta al cimitero marino della famosa località balneare di Saint Tropez. A riferire le ultime sulla diva del cinema, morta ieri all’età di 91 anni, è stata la testata Ici (ex-France Bleu). Inizialmente la diva voleva riposare vicino a coloro che ha amato da sempre, i suoi animali, ma nell’ultimo periodo sembra aver cambiato idea. Ma ora quello che si profila sul lascito dell’attrice diventa più complicato. Come verrà distribuita l’eredità di BB? Si tratta di un patrimonio da oltre 60 milioni di euro, inclusa la villa La Madrague, in Costa Azzurra, acquistata nel 1958 e trasformata in un rifugio per animali.

La villa in Costa Azzurra ipotecata, quella di Cannes venduta

«È tutto finito», avrebbe detto Brigitte al marito Bernard d’Ormale, prima di andarsene, propio in quella villa sulla Costa Azzurra. Secondo il biografo Yves Bigot la diva francese aveva già preparato tutto, era già stata destinata alla Fondazione in suo nome, creata nel 1986 per la tutela degli animali. «Ha venduto tutti i suoi beni immobiliari all’asta per finanziare la fondazione e ha ipotecato La Madrague», ha precisato il biografo. Non solo, nel 2020 mise in vendita anche una villa a Cannes, dal valore di circa sei milioni di euro. Dopo il cinema BB aveva solo poche grandi collaborazioni, con il marchio di borse Lancel e un’altra linea di abbigliamento on line.

Il figlio dovrebbe avere il 50 per cento del patrimonio

Ora il patrimonio sarà suddiviso tra l’unico figlio dell’attrice, figlio Nicolas-Jacques Charrier, oggi 65enne e residente in Norvegia, con cui BB non ebbe mai dei rapporti idilliaci. In base alla legge Nicolas, nato dal matrimonio con l’attore Jacques Charrier, dovrebbe ricevere il 50 per cento dell’eredità, anche se la maggior parte dei beni era già stata data alla Fondazione con donazioni, vendite e conferimenti. Rimane da capire se agirà per vie legali contro la realtà fondata dalla madre o contro l’ultimo marito della star a cui spetterebbe una parte del patrimonio.