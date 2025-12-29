Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Roma, senzatetto si siede al pianoforte e incanta i passanti: l’esibizione al mercato San Silverio – Il video

29 Dicembre 2025 - 22:04 Alba Romano
Si chiama Andreas e ha attirato l'attenzione dei presenti grazie allo strumento che era stato posizionato tra i vari banchi

Sta facendo il giro dei social il video di Andreas, un uomo senza fissa dimora che vive in zona Gregorio VII a Roma, protagonista di una scena che ha colpito i presenti. Al mercato San Silverio si è seduto davanti a un pianoforte messo a disposizione del pubblico e ha iniziato a suonare, lasciando senza parole i presenti. Lo strumento era stato collocato tra i banchi nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dall’associazione “Musicopaideia” insieme al Municipio XIII.

Il video (virale) finito sui social

Secondo quanto riportato da Roma Today, Andreas, dopo aver trascorso qualche giorno tra le bancarelle, ha approfittato dell’occasione con naturalezza, sedendosi allo sgabello e cominciando a suonare. Le immagini che lo mostrano concentrato e appassionato mentre suona, circondato dai passanti incuriositi, sono diventate virali sui social.

