Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ESTERICessate il fuocoDonald TrumpNegoziati di paceRussiaUcrainaUSAVladimir PutinVolodymyr Zelensky

Una telefonata Putin-Zelensky per la pace tra Ucraina e Russia?

29 Dicembre 2025 - 09:54 Alba Romano
embed
ucraina putin zelensky
ucraina putin zelensky
Secondo Fox News i colloqui con Trump potrebbero aprire la strada a un colloquio tra il presidente russo e quello ucraino. La prima dopo cinque anni

I colloqui di domenica tra il presidente Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero aprire la strada alla prima telefonata tra il leader ucraino e il presidente russo Vladimir Putin in oltre cinque anni. Lo riporta Fox News citando una fonte a conoscenza dei colloqui.Mentre l’incontro di Mar-a-Lago è stato presentato come un passo avanti negli sforzi di pace con Trump al timone, la fonte ha anche descritto come ottenere una telefonata diretta Zelensky-Putin sarebbe una «vittoria diplomatica» per il presidente.

La telefonata Putin-Zelensky

«Se Putin avesse partecipato alla telefonata domenica, questo sarebbe stato il più grande risultato nella preparazione dei colloqui di pace e il primo vero passo nel processo di pace”, ha dichiarato la fonte a Fox News. «L’unica difficoltà che hanno è che Putin si è rifiutato di parlare con Zelensky da luglio 2020, quando hanno parlato dello scandalo Wagner e del fallito tentativo di arrestare i mercenari russi del gruppo», ha spiegato la fonte.

Si riferisce a una fallita operazione dell’intelligence ucraina per attirare i combattenti di Wagner in Bielorussia e intercettarli durante un viaggio da Minsk a Istanbul. «In seguito, Zelensky ha ripetutamente cercato di parlare con Putin. Ma lui ha rifiutato», ha sottolineato la fonte. «Ci sono state finestre di opportunità per un dialogo nell’agosto e nel settembre 2024, ma sono naufragate di nuovo quando l’Ucraina ha invaso la regione di Kursk».

Ti potrebbe interessare

I rapporti tesi

Anche prima che le comunicazioni si interrompessero del tutto, i rapporti tra i due leader erano tesi, ha spiegato la fonte: «Prima di quel momento nel 2020, le telefonate tra Zelensky e Putin non erano mai state amichevoli, e c’era sempre tensione tra loro. Durante i colloqui, Putin era sempre taciturno e Zelensky cercava di stabilire un rapporto».

Secondo quanto riferito, il leader ucraino «si è sempre comportato in modo condiscendente nei confronti di Putin e ha finto di essere di buon umore, quasi come se stesse recitando una parte. Parlava molto e leggeva dai suoi appunti, temendo di dimenticare qualcosa. E quando Putin rimaneva in silenzio, Zelensky chiedeva sempre educatamente: ‘Cosa ne pensi, Vladimir Vladimirovich?’», ha raccontato. Ma lo zar «non era mai loquace».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Un anno sabbatico per i ragazzi nell’esercito, l’idea del governo Uk per spingere l’arruolamento

2.

Ucraina, telefonata Trump-Putin. Cremlino: «D’accordo su no alla tregua, Kiev prenda una decisione sul Donbass». Zelensky a Mar-a-Lago

3.

La mannaia dell’Iran: quasi 2mila condanne a morte nel 2025. Pezeshkian: «Guerra totale a Ue, Usa e Israele»

4.

Ucraina, si allarga l’indagine per corruzione. Caos in Parlamento: gli agenti tentano di perquisire gli uffici ma la sicurezza non li fa entrare

5.

La Polonia costruirà un muro anti-droni da 2 miliardi di euro: l’operazione finanziata (anche) con fondi europei contro la minaccia russa