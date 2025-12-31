Capodanno in tv, da Mattarella alle dirette dalle piazze: la guida ai programmi per l’ultimo dell’anno

Dai concerti live ai grandi classici, anche per i più piccini. Inclusi i capolavori Disney

C’è chi la utilizza per sfruttare il countdown, chi la mette in sottofondo, per riuscire magari a distrarsi davanti all’ennesima domanda inopportuna del Cenone. La tv però rimane da sempre una protagonista delle cene di Capodanno. E quest’anno il palinsesto offre una vasta scelta per chi cerca il concertone in pizza e chi invece ama vedersi un film aspettando la mezzanotte. Ecco qui una breve guida tv per la sera di Capodanno.

Il messaggio del Presidente della Repubblica

Come da consuetudine alle 20.30 verrà trasmesso il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dal Palazzo del Quirinale, farà i suoi auguri agli italiani e darà il suo messaggio a reti unificate.

Rai1, il concerto de L’anno che verrà da Catanzaro

Su Rai 1 ci sarà la ventitreesima edizione di L’anno che verrà, lo storico appuntamento di viale Mazzini con un grande concerto stavolta dalla Calabria, precisamente Catanzaro. Conduce Marco Liorni, accompagnato da Nina Zilli. Tra gli artisti previsti Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal da Vinci, Orietta Berti, Cristiano Malgioglio, Rocco Hunt, Patty Pravo, Clementino, Nino Frassica e Los Plaggers Band con Gigi Rock, Nina Zilli, Neri per Caso, Settembre, Samurai Jay, Cecilia Gayle, Cugini di Campagna, Ice Mc, Ivan Cattaneo, Gazebo, Rosanna Fratello, Antonino e altri ancora.

Canale5 con “Capodanno in musica”

Su Canale 5, alle 21.50, dopo La ruota della fortuna c’è “Capodanno in Musica”. Diretto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi, andrà in onda in diretta da Piazza Libertà, a Bari. Tra i cantanti previsti Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi. E ancora, tra gli ospiti: Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo.

I film di Capodanno: da Lilli e il Vagabondo a E.T.

Spazio ai più piccoli su Rai2: con alle 21.20 il classico Disney “Lilli e il vagabondo“, e a seguire “Jumanji: The Next Level”. Su Rai3 film di Roman Polansky, del 2023 “The Palace“. Su Rete4 “Capodanno a New York“, con Robert De Niro, Zac Efron e Michelle Pfeiffer. E a seguire “A capodanno tutti da me”, che racconta la storia del ministro Lorenzo Colombo (Massimo Boldi), che aspetta i colleghi per festeggiare il Capodanno. Su Italia 1, alle 21.22, spazio a un grande classico come “E.T. – L’extraterreste”, di Steven Spielberg. E a seguire alle 23.32, andrà in onda il capolavoro “I Goonies”. Su La7 “Febbre da cavallo” e a seguire “Basilicata Coast to Coast”.