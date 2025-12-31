La Danimarca dice addio alle lettere: è il primo paese al mondo a chiudere il servizio postale tradizionale. Perché da gennaio si consegneranno solo pacchi

Dopo più di 400 anni, il servizio postale pubblico chiude i battenti: il volume della corrispondenza cartacea è crollato del 90 per cento a favore del digitale

La busta non arriverà più. Dal 1° gennaio 2026 la Danimarca diventerà il primo Paese al mondo a fare a meno della consegna delle lettere: niente più posta ordinaria, bollette, cartoline o multe recapitate a casa. PostNord, il servizio postale pubblico, continuerà a esistere, ma solo per i pacchi. Tutto il resto è già passato definitivamente al digitale.

Il crollo della corrispondenza cartacea e l’avanzata della digitalizzazione

La decisione del governo danese è la fotografia di un cambiamento che dura da anni. Tra il 2000 e il 2024 il volume della corrispondenza cartacea nel Paese è crollato di circa il 90 per cento, una discesa costante che non accenna a fermarsi. Un trend globale, anche se meno radicale: negli Stati Uniti, nello stesso periodo, la posta tradizionale si è dimezzata. In Danimarca, però, il sorpasso del digitale è stato totale. Il Paese scandinavo è tra i più avanzati al mondo sul fronte della digitalizzazione: comunicazioni ufficiali, pagamenti, avvisi e perfino le sanzioni amministrative arrivano ormai via email, sms o tramite app. In questo contesto, mantenere una rete nazionale per consegnare poche lettere al giorno è diventato economicamente insostenibile.

Che fine fanno cassette postali e postini

I segnali della svolta erano visibili già da mesi. A giugno erano cominciate le operazioni di rimozione delle circa 1.500 cassette postali rosse, un simbolo urbano familiare quanto le omologhe britanniche. Il 10 dicembre sono state messe in vendita: prezzi tra le 1.500 e le 2.000 corone danesi (circa 200-300 euro), ricavato devoluto in beneficenza. In migliaia hanno tentato di aggiudicarsene una, come se fosse un cimelio. La fine delle lettere non coincide però con la scomparsa dei postini. PostNord continuerà a consegnare pacchi, un settore in crescita grazie all’esplosione degli acquisti online. Accanto al servizio pubblico resteranno attivi operatori privati, soprattutto per documenti che richiedono una firma o un recapito certificato.