La pace al centro del messaggio di fine anno di Mattarella: ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

Il discorso in diretta televisiva e a reti unificate richiamerà anche il 2 giungo 1946, il giorno in cui il referendum archiviò la monarchia e sancì la Repubblica

«Si chiude un anno non facile». Sergio Mattarella apre così il suo messaggio di fine anno, trasmesso in diretta alle 20.30 dallo Studio alla Vetrata del Quirinale. Un discorso lungo e denso, che guarda al presente ma soprattutto alla storia della Repubblica, in vista degli ottant’anni dalla nascita dello Stato repubblicano, che cadranno nel 2026. Un messaggio che tiene insieme memoria, valori costituzionali e futuro, con un filo conduttore chiaro: la pace, dentro e fuori i confini nazionali.

Un pensiero rivolto alla pace

«La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace», afferma il capo dello Stato, richiamando le immagini delle guerre in corso: «Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto». E aggiunge: «Diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte».

Per Mattarella la pace non è solo una questione diplomatica, ma culturale: «La pace, in realtà, è un modo di pensare: quello di vivere insieme agli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà». Una mentalità che riguarda la vita quotidiana, i rapporti sociali, la politica interna e internazionale. E che parte dalle parole: ricordando l’appello di Leone XIV, il Presidente invita a «respingere l’odio, la violenza, la contrapposizione» e a «disarmare le parole», perché «se ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali non si esprime una mentalità di pace».

La responsabilità dei cittadini di fronte alla Repubblica

Il discorso si allarga poi alla responsabilità dei cittadini. «Di fronte all’interrogativo: “cosa posso fare io?” dobbiamo rimuovere il senso fatalistico di impotenza», dice Mattarella, ricordando che «l’affermazione della libertà, la costruzione della pace sono nell’atto fondativo della nostra Repubblica». Una Repubblica che nel 2026 compirà ottant’anni: «Ottant’anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato».

Il Presidente invita così a «sfogliare un album immaginario della storia della Repubblica». Il primo fotogramma è quello delle donne: «Il segno dell’unità di popolo […] fu simbolicamente impresso dal voto delle donne». Poi l’Assemblea costituente, capace di trovare una sintesi alta pur nelle contrapposizioni politiche: «Di mattina i costituenti discutevano […] nel pomeriggio, insieme, componevano i tasselli della nostra Carta costituzionale».

La Repubblica, ricorda Mattarella, è «uno spartiacque nella nostra storia»: «Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone». Da lì passano la ricostruzione, l’Europa dei Trattati di Roma, il lavoro come «leva fondamentale dello sviluppo», lo Statuto dei lavoratori, il servizio sanitario nazionale che garantisce «universalità e gratuità delle cure».