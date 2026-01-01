Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAbruzzoBambiniCapodannoFamiglia nel boscoInchieste

Lo sfogo del papà della famiglia nel bosco col sindaco, solo un’ora a Capodanno per riabbracciare i figli: «Sono deluso e preoccupato»

01 Gennaio 2026 - 11:30 Giovanni Ruggiero
embed
Famiglia nel bosco
Famiglia nel bosco
L'amarezza di Nathan Trevallion ancora separato dai figli. Le sue giornate tra cura degli animali e la compagnia di un amico che fa parte della comunità locale di neo-rurali

La famiglia del bosco è rimasta separata anche a Capodanno, ma almeno oggi Nathan Trevallion ha potuto vedere i suoi tre bambini, due di 6 anni e una di 8, presso la struttura protetta di Vasto, in provincia di Chieti, dove sono ospitati insieme alla madre Catherine. Si tratta dell’appuntamento regolare previsto per tutti i martedì e giovedì, della durata di un’ora. I minori si trovano nella casa famiglia dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ne ha disposto l’allontanamento dalla casa nel bosco di Palmoli.

Lo sconforto di Nathan: «Sono stanco e deluso»

Ieri 31 dicembre, Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, al quale ha confidato il proprio stato d’animo. «Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato», ha dichiarato Nathan al primo cittadino durante lo scambio di auguri. «Non mi resta che attendere», ha detto il padre che secondo il quotidiano Il Centro è sempre più scoraggiato e amareggiato.

Attesa per la valutazione delle competenze genitoriali

Sul fronte giudiziario si resta in standby in attesa della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che dovrà verificare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine. Nel frattempo il giudice ha confermato il collocamento dei tre figli nella casa famiglia e ha respinto, almeno per ora, le richieste di modifica dei provvedimenti d’urgenza già emessi. La coppia dovrà quindi attendere l’esito della perizia prima di conoscere eventuali sviluppi sulla propria situazione.

Ti potrebbe interessare

La giornata tra animali e l’amico della comunità neo-rurale

La routine quotidiana di Nathan si snoda tra diversi impegni. Al mattino raggiunge l’abitazione nel bosco palmolese per occuparsi degli animali della famiglia: un cavallo, un asinello, galline, cani e gatti. Successivamente si sposta a San Buono, località a pochi chilometri da Palmoli, dove risiede temporaneamente da un amico appartenente alla comunità di neo-rurali della zona. La sera fa ritorno nel bosco per rientrare nella residenza della famiglia Carusi, che gli è stata concessa in comodato gratuito fino a fine febbraio 2026. Oggi in mattinata si è fermato a Palmoli per salutare il sindaco e alcuni conoscenti, scambiando gli auguri per il nuovo anno.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

2.

Chi era Aurora Livoli, la 19enne trovata morta a Milano: l’adozione a 6 anni, il diploma nella stessa scuola di Mendico. Sui social scriveva: «Ho Lucifero dentro di me»

3.

Il marito aggredito dal suo pitbull, la moglie lo uccide a coltellate: sequestrata l’arma

4.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo: cosa è successo in quel cortile. L’ultima telefonata con i genitori e le altre fughe

5.

Madre e figlia morte intossicate, sequestrati 19 alimenti: sospetti sui funghi sott’olio. Terminate le autopsie: «Occorre tempo»

leggi anche
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco resta divisa anche a Capodanno: il padre rivedrà i figli solo il primo gennaio, per poche ore e sotto sorveglianza

Di Cecilia Dardana
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Catherine Trevallion vuole una seconda visita pediatrica per la figlia: «Non ha la bronchite». Il no della tutrice e i tempi dubbi

Di Ugo Milano
bambini nel bosco famiglia nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Quelli che stanno con la Famiglia nel Bosco: «I figli non sono dello Stato»

Di Alessandro D’Amato
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco riunita a Natale per due ore e mezza, il sindaco di Palmoli: «Papà Nathan è stanco e debilitato». Cosa succede ora

Di Alba Romano
famiglia bosco psichiatra papa
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ora puntano su un ex fedelissimo di Papa Francesco: chi è il consulente psichiatrico Tonino Cantelmi

Di Alba Romano
natale 2025 auguri leader politici
POLITICA

Fratoianni pensa alla Palestina, Salvini alla famiglia nel bosco, Calenda non ha voglia di festeggiare: tutti gli auguri di Natale dei leader politici sui social

Di Bruno Gaetani
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, perché Roberta Bruzzone difende i giudici: «Bravi genitori, ma così i diritti dei bambini non sono rispettati»

Di Ugo Milano
famiglia nel bosco abruzzo
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, come hanno reagito Nathan e Catherine al mancato rientro a casa per Natale

Di Alba Romano
famiglia bosco trevallion birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, la madre da un mese non si lava in casa famiglia: «Non apre al dialogo». I rifiuti al sondino anti intossicazione e agli antibiotici

Di Ugo Milano