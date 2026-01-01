Lo sfogo del papà della famiglia nel bosco col sindaco, solo un’ora a Capodanno per riabbracciare i figli: «Sono deluso e preoccupato»

L'amarezza di Nathan Trevallion ancora separato dai figli. Le sue giornate tra cura degli animali e la compagnia di un amico che fa parte della comunità locale di neo-rurali

La famiglia del bosco è rimasta separata anche a Capodanno, ma almeno oggi Nathan Trevallion ha potuto vedere i suoi tre bambini, due di 6 anni e una di 8, presso la struttura protetta di Vasto, in provincia di Chieti, dove sono ospitati insieme alla madre Catherine. Si tratta dell’appuntamento regolare previsto per tutti i martedì e giovedì, della durata di un’ora. I minori si trovano nella casa famiglia dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ne ha disposto l’allontanamento dalla casa nel bosco di Palmoli.

Lo sconforto di Nathan: «Sono stanco e deluso»

Ieri 31 dicembre, Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, al quale ha confidato il proprio stato d’animo. «Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato», ha dichiarato Nathan al primo cittadino durante lo scambio di auguri. «Non mi resta che attendere», ha detto il padre che secondo il quotidiano Il Centro è sempre più scoraggiato e amareggiato.

Attesa per la valutazione delle competenze genitoriali

Sul fronte giudiziario si resta in standby in attesa della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che dovrà verificare le competenze genitoriali di Nathan e Catherine. Nel frattempo il giudice ha confermato il collocamento dei tre figli nella casa famiglia e ha respinto, almeno per ora, le richieste di modifica dei provvedimenti d’urgenza già emessi. La coppia dovrà quindi attendere l’esito della perizia prima di conoscere eventuali sviluppi sulla propria situazione.

La giornata tra animali e l’amico della comunità neo-rurale

La routine quotidiana di Nathan si snoda tra diversi impegni. Al mattino raggiunge l’abitazione nel bosco palmolese per occuparsi degli animali della famiglia: un cavallo, un asinello, galline, cani e gatti. Successivamente si sposta a San Buono, località a pochi chilometri da Palmoli, dove risiede temporaneamente da un amico appartenente alla comunità di neo-rurali della zona. La sera fa ritorno nel bosco per rientrare nella residenza della famiglia Carusi, che gli è stata concessa in comodato gratuito fino a fine febbraio 2026. Oggi in mattinata si è fermato a Palmoli per salutare il sindaco e alcuni conoscenti, scambiando gli auguri per il nuovo anno.