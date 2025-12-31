La famiglia nel bosco resta divisa anche a Capodanno: il padre rivedrà i figli solo il primo gennaio, per poche ore e sotto sorveglianza

L’appuntamento è nella casa famiglia di Vasto dove i piccoli sono ospitati insieme alla madre, Catherine. Da gennaio cominceranno i percorsi di supporto psicologico. Resta il nodo della scuola

Il nuovo anno per loro non comincerà insieme. Come era già accaduto a Natale, anche la notte di San Silvestro la famiglia che viveva nel bosco trascorrerà le feste divisa. Il padre Nathan potrà incontrare i suoi tre figli, due gemelli di 6 anni e un bambino di 8, solo domani, primo gennaio, e per poche ore. L’appuntamento è nella casa famiglia di Vasto (Chieti) dove i piccoli sono ospitati insieme alla madre, Catherine. L’incontro sarà sorvegliato e a tempo determinato. Poi, ancora una volta, la separazione.

I percorsi di supporto psicologico

I bambini erano stati allontanati dai genitori il 20 novembre scorso, in seguito a un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Da allora vivono nella struttura protetta, mentre la situazione familiare resta al centro di un acceso dibattito pubblico e politico. Nei giorni scorsi, la Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha fatto visita alla casa famiglia per verificare le condizioni dei minori e comunicare che, con l’inizio del nuovo anno, partiranno i percorsi di supporto psicologico.

Il nodo dell’istruzione

Intanto resta aperta una questione cruciale: quella della scuola. La dirigente della nuova direzione didattica ha coinvolto l’Ufficio scolastico regionale per valutare l’inserimento dei bambini nel plesso dell’Incoronata, che si trova a breve distanza dalla struttura che li ospita. Una soluzione considerata preferibile per limitare gli spostamenti quotidiani e garantire una maggiore stabilità. C’è però anche un’alternativa. La scuola paritaria cattolica Madonna dell’Asilo (ex Istituto Figlie della Croce) ha dato la propria disponibilità ad accogliere gratuitamente i tre fratelli, offrendo anche un percorso bilingue. Un’opzione che incontra l’interesse degli operatori, ma che presenta ancora nodi organizzativi da sciogliere, soprattutto sul piano logistico.