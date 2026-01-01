«Perché Kiev è l’unica capitale al mondo in cui si festeggia il Capodanno in silenzio» – Il video

«Mentre il mondo festeggia con i fuochi d'artificio, gli ucraini devono stare attenti ai droni», spiega il giornalista Caolan in un video sui social

«Kiev è l’unica capitale al mondo in cui il Capodanno arriva in silenzio. Mentre il mondo festeggia con i fuochi d’artificio, gli ucraini devono stare attenti ai droni. Ovunque tu sia nel mondo, pensa all’Ucraina e ricorda chi ha causato questo», con questo messaggio il giornalista Caolan Robertson mostra una capitale ucraina avvolta nel silenzio, proprio mentre scocca la mezzanotte. «Questo non è normale – racconta nel video – non dovrebbe mai esserlo». Nella clip Robertson mostra il confronto tra le vie di kiev di ieri sera e quelle pre guerra.