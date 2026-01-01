Ultime notizie Fabrizio CoronaJeffrey EpsteinLegge di bilancioUcraina
Trento, fermato e multato perché girava con la bici elettrica a 85 chilometri orari. «L’ho comprata su un sito cinese»

01 Gennaio 2026 - 14:57 Ugo Milano
bici elettrica cinese
Sequestrato il mezzo "pimpato". Al 41enne comminata una multa da 1200 euro. E il fenomeno è in crescita

Viaggiava con la bici elettrica a 85 chilometri l’ora. Una velocità che però ha fatto insospettire gli agenti della Polizia locale di Trento, la mattina del 31 dicembre, sulla pista ciclabile lungo via Brennero. Così l’uomo alla guida del mezzo, un 41enne munito di casco da moto, è stato fermato e multato. La bici era truccata ed è stata sequestrata. Al proprietario è stata consegnata una multa da 1200 euro.

«L’ho comprata su un sito cinese»

Davanti alla richiesta di spiegazioni da parte degli agenti il 41enne ha ammesso di aver acquistato il mezzo su un sito cinese e di essere stato consapevole della sua irregolarità. Non è la prima volta che la polizia locale incappa in bici pimpate. Il fenomeno delle bici elettriche irregolari, spiega il Corriere della Sera, è da tempo sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine. Di recente a Verona i militari della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un pakistano e un indiano per frode nell’esercizio del commercio. Un sequestro dal valore stimato di circa 300.000 euro, nonché sanzioni amministrative per circa 11.400 euro.

(Foto di Geo Chierchia su Unsplash)

