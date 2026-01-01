Trump spiega le macchie scure sulla mano: «Prendo aspirina tutti i giorni per il cuore. Correre sul tapis roulant? Che noia!»

In un'intervista al Wall Street Journal il leader Usa si confessa sullo stato di salute: «Ho provato le calze contenitive ma non mi sono piaciute»

Donald Trump assume una nutrita dose di aspirina ogni giorno, più di quanto i medici gli consiglino, per cercare di «direzionare» il livello di fluidità del suo sangue. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al Wall Street Journal in un’intervista pubblicata nel primo giorno del 2026, la più approfondita mai concessa a un giornale sul suo stato di salute. «Dicono che l’aspirina faccia bene per diluire il sangue, e io non voglio sangue denso, ma un bel sangue fino in circolo nel cuore», ha detto Trump al Wsj, prima di ammettere di essere «un po’ superstizioso». Il medico del presidente Usa, Sean Barbabella, ha specificato che Trump assume 325 milligrammi di aspirina al giorno. Una dose piuttosto rilevante: secondo Mayo Clinic la sostanza può essere utilizzata nell’ambito di terapie di prevenzione di attacchi cardiaci per adulti over 60, ma il dosaggio varia di norma tra i 75 e i 325 milligrammi. D’altronde negli ultimi anni la terapia è stata espunta dalle linee guida mediche Usa perché si pensa che i rischi – in particolare un eccessivo sanguinamento – superino i benefici, ossia appunto la prevenzione di trombi e infarti.

Il mistero delle chiazze sulla mano di Trump

Trump ha detto al Wall Street Journal che si devono a questa particolare terapia che segue da tempo le chiazze scure notate a più riprese sulla sua mano destra negli ultimi mesi. La Cnn aveva già fatto notare la stranezza prima che Trump tornasse alla Casa Bianca, ma la questione è tornata alla ribalta nelle ultime settimane dopo che il presidente Usa ha provato a nascondere le chiazze ricorrendo a un forte make-up, a bende o provando a nascondere la mano destra agli obiettivi delle telecamere con l’altra mano. La Casa Bianca aveva poi sminuito dicendo che quello scurimento altro non era se non il risultato delle tante mani che il leader Usa stringe ogni giorno.

Sport e calze contenitive, i metodi scartati

Nel colloquio col giornale statunitense Trump, che a 79 anni è il secondo presidente Usa più anziano di sempre dopo Joe Biden, ha assicurato comunque di godere di ottima salute: «Non c’è nulla che non vada!». Certo c’è l’insufficienza venosa cronica che gli causa gonfiore alle gambe – una condizione frequente per persone della sua età di cui la Casa Bianca aveva dato conto l’estate scorsa – ma Trump ha scartato altri metodi per gestire quella scocciatura. «Ho provato le calze contenitive ma non mi sono piaciute», ammette il presidente nell’intervista. Tanto quanto l’esercizio fisico regolare, ad esempio una corsetta mattutina: «Non mi piace, è noioso. Camminare o correre su un tapis roulant per ore e ore come fanno alcune persone non fa per me», spiega Trump. Secondo il suo medico Sean Barbabella comunque gli esami condotti ad ottobre hanno escluso qualsiasi problema di natura cardiovascolare.

«Mi appisolo? No, chiudo solo gli occhi»

Al Wsj Trump ha sdrammatizzato pure sui suoi appisolamenti fattisi apparentemente più frequenti negli ultimi mesi nel corso di appuntamenti pubblici. Sì, ha confermato il leader Usa, «a volte li chiudo e basta (gli occhi, ndr), è molto rilassante per me». Ma non vuol dire che si addormenti in quei frangenti, ha precisato. «A volte mi fotografano semplicemente mentre sbatto le palpebre», ecco tutto.

In copertina: EPA/WILL OLIVER – Una foto della mano destra di Trump ad un recente evento alla Casa Bianca – Washington, Stati Uniti, 19 dicembre 2025