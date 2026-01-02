Aurora Livoli trovata morta a Milano, c’è un indagato per omicidio: «È un cittadino peruviano». L’uomo fermato per una tentata rapina la stessa notte

A riferirlo è lo zio della giovane trovata morta in un cortile condominiale di via Paruta a Milano. Iniziata l'autopsia sul corpo della giovane

Sarebbe stato identificato l’uomo che la notte del 28 dicembre scorso è stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza mentre passeggiava accanto ad Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina seguente in un cortile condominiale di via Paruta a Milano, con evidenti segni di violenza su collo e polsi. Si tratterebbe di un cittadino peruviano, ora indagato per omicidio volontario. L’uomo è già in carcere a San Vittore per una tentata rapina: la sera del 30 dicembre infatti è stato fermato perché la mattina del giorno prima aveva aggredito una donna nella stazione della metropolitana a Cimiano. A darne notizia è Massimo Basile, zio della ragazza di Fondi (Latina), che insieme ai genitori di Aurora si trova all’Istituto di Medicina legale di Milano, dove si sta svolgendo l’autopsia disposta dalla Procura per chiarire la dinamica della morte.

L’uomo fermato grazie alle telecamere

Questa mattina l’autopsia sul corpo della giovane è stata avviata per accertare le cause del decesso e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Secondo quanto riferito dallo zio, l’uomo fermato sarebbe stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e al lavoro degli investigatori. «Abbiamo saputo che è in stato di fermo un cittadino peruviano che è stato indagato per articolo 575 del codice penale e quindi omicidio volontario», ha spiegato Basile all’agenzia La Presse.

Lo zio: «Mai manifestato disagi psicologici»

«Aurora si era diplomata all’istituto Pacinotti di Fondi. Poi, in famiglia eravamo rimasti molto lusingati perché aveva preso a frequentare l’Università. Si era iscritta a Scienze Chimiche alla Sapienza di Roma. Da Fondi a Roma si può fare il pendolare, il treno ci mette un’oretta. La situazione è precipitata così, ora aspettiamo anche noi delle risposte», racconta Basile. «Non aveva mai manifestato disagi psicologici, diciamo patologici, solo cose fisiologiche ma nulla di patologico, diciamo situazioni generazionali».