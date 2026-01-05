Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
ECONOMIA & LAVOROAcciseAutoPetrolioTasse

Effetto accise sui carburanti: il gasolio supera la benzina, verde ai minimi dal 2022. Come sono cambiati i prezzi

05 Gennaio 2026 - 11:11 Alba Romano
embed
accise benzina gasolio
accise benzina gasolio
È l’effetto delle nuove norme fiscali introdotte con la manovra di inizio anno, che hanno aumentato le accise sul diesel e ridotto quelle sulla benzina

Per la prima volta in tre anni, il prezzo del gasolio in Italia supera quello della benzina. È l’effetto delle nuove norme fiscali introdotte con la manovra di inizio anno, che hanno aumentato le accise sul diesel e ridotto quelle sulla benzina, riportano i dati di Staffetta Quotidiana. Questa mattina il prezzo medio nazionale del diesel è pari a 1,666 euro al litro, contro 1,650 euro della benzina. Un’inversione che non si verificava dal 9 febbraio 2023, subito dopo la fase più acuta della crisi dei prezzi legata all’invasione russa dell’Ucraina. Grazie al taglio dell’accisa, la benzina si colloca al livello più basso dal 19 dicembre 2022.

L’effetto dell’aumento delle accise

L’effetto fiscale non è stato l’unico fattore sui prezzi: dal primo gennaio si è registrato anche un aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, legato al rialzo della quota d’obbligo. Secondo Staffetta, il costo di miscelazione è cresciuto tra 1,5 e 2 centesimi al litro, compensato però dal calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, scese di 1,5-2 centesimi al litro tra fine 2025 e inizio 2026. Questo abbassamento dei prezzi internazionali non si è però tradotto in un calo immediato dei prezzi alla pompa.

Perché sono cambiate le accise

L’allineamento delle accise tra benzina e diesel — ridotta di 4,05 centesimi al litro per la verde e aumentata dello stesso importo per il gasolio, portando entrambe a 67,26 centesimi al litro — è stato motivato dalla volontà di eliminare quello che era considerato un «sussidio dannoso per l’ambiente» sul diesel. Con questo intervento, l’Italia detiene ora l’accisa sul gasolio più alta d’Europa, mentre quella sulla benzina scende dall’terzo all’ottavo posto, dietro a Francia e Irlanda e davanti alla Germania.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Sorpresa in casa di Giuseppe Conte. Dopo tanti guai finanziari arrivano 7,6 milioni di euro da una immobiliare della compagna Olivia e della sorella Cristiana

2.

Quali sono gli Spid ancora gratuiti dopo che Poste Italiane l’ha reso a pagamento

3.

Licenziato con il «test del carrello», il cassiere non torna al lavoro: la decisione di Fabio Gioni dopo la sentenza sul caso Pam

4.

Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti. Chi deve pagare, quanto costa e quali sono le alternative

5.

Con l’intelligenza artificiale addio a 200mila posti di lavoro nelle banche. Lo tsunami in pochi anni: quali ruoli rischiano di più

leggi anche
accise-benzina-diesel-2026
ECONOMIA & LAVORO

Quanto costerà fare il pieno nel 2026? Da gennaio cala la benzina ma aumenta il diesel

Di Ugo Milano
accise benzina diesel
ATTUALITÀ

Israele-Iran, schizza il prezzo dei carburanti: la benzina vola a oltre 1,7 euro al litro. Ecco perché è già aumentato

Di Valentina Romagnoli
accise benzina diesel
ATTUALITÀ

Accise sui carburanti, da oggi le nuove tariffe: il diesel costerà di più, la benzina di meno. Ecco come cambiano i prezzi

Di Cecilia Dardana
sigarette-aumenti-manovra-governo
ECONOMIA & LAVORO

Dal 2026 fumare costerà di più: ecco tutti gli aumenti previsti, dalle sigarette fino alle e-cig

Di Ugo Milano
risarcimenti fumatori cassazione
ESTERI

L’Ue e gli aumenti delle sigarette: un euro in più a pacchetto

Di Alba Romano