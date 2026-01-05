Effetto accise sui carburanti: il gasolio supera la benzina, verde ai minimi dal 2022. Come sono cambiati i prezzi

È l’effetto delle nuove norme fiscali introdotte con la manovra di inizio anno, che hanno aumentato le accise sul diesel e ridotto quelle sulla benzina

Per la prima volta in tre anni, il prezzo del gasolio in Italia supera quello della benzina. È l’effetto delle nuove norme fiscali introdotte con la manovra di inizio anno, che hanno aumentato le accise sul diesel e ridotto quelle sulla benzina, riportano i dati di Staffetta Quotidiana. Questa mattina il prezzo medio nazionale del diesel è pari a 1,666 euro al litro, contro 1,650 euro della benzina. Un’inversione che non si verificava dal 9 febbraio 2023, subito dopo la fase più acuta della crisi dei prezzi legata all’invasione russa dell’Ucraina. Grazie al taglio dell’accisa, la benzina si colloca al livello più basso dal 19 dicembre 2022.

L’effetto dell’aumento delle accise

L’effetto fiscale non è stato l’unico fattore sui prezzi: dal primo gennaio si è registrato anche un aumento del costo di miscelazione dei biocarburanti, legato al rialzo della quota d’obbligo. Secondo Staffetta, il costo di miscelazione è cresciuto tra 1,5 e 2 centesimi al litro, compensato però dal calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, scese di 1,5-2 centesimi al litro tra fine 2025 e inizio 2026. Questo abbassamento dei prezzi internazionali non si è però tradotto in un calo immediato dei prezzi alla pompa.

Perché sono cambiate le accise

L’allineamento delle accise tra benzina e diesel — ridotta di 4,05 centesimi al litro per la verde e aumentata dello stesso importo per il gasolio, portando entrambe a 67,26 centesimi al litro — è stato motivato dalla volontà di eliminare quello che era considerato un «sussidio dannoso per l’ambiente» sul diesel. Con questo intervento, l’Italia detiene ora l’accisa sul gasolio più alta d’Europa, mentre quella sulla benzina scende dall’terzo all’ottavo posto, dietro a Francia e Irlanda e davanti alla Germania.