La cena della pace tra Elon Musk e Donald Trump, i progetti insieme dopo la rottura: il messaggio del miliardario sui social

Musk ha parlato chiaro e tondo di «lovely dinner» con il presidente americano e la first lady Melania Trump. Il gelo tra i due sembra ormai archiviato: cosa ha scritto il miliardario sudafricano sui social

Donald Trump ha trovato il tempo di cenare anche con Elon Musk nella sua villa di Mar-a-Lago, nonostante un weekend decisamente impegnato. Come mostra uno scatto messo sui social dal patron di Tesla, l’incontro è avvenuto sabato sera nella villa in Florida, ha coinvolto anche la first lady Melania Trump. Secondo quanto riportato da Fox News, la serata si è svolta in un momento delicato, mentre l’amministrazione americana annunciava un’operazione militare in territorio venezuelano che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie.

Il post sui social di Musk

Domenica Musk ha condiviso su X uno scatto della cena, accompagnato da parole entusiaste: «una cena deliziosa» con i Trump, chiudendo con un pronostico ottimista: «il 2026 sarà fantastico!». L’immagine mostra i tre commensali in conversazione al tavolo. Musk con le mani giunte ascolta Trump che parla durante la cena. Una scena che pare proprio indicare la riconciliazione tra i due, pronti a ripartire con nuovi progetti insieme, dopo quelli finora mai realmente decollati.

Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS.



2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Il riavvicinamento tra Musk e Trump

Il clima apparentemente disteso della cena segnerebbe una nuova svolta nel rapporto tra il presidente americano e il miliardario, dopo le tensioni al limite dello scontro tra i due dello scorso anno. Già a novembre, il patron di Tesla e SpaceX aveva fatto ritorno alla Casa Bianca per una cena con il principe saudita Mohammed bin Salman, la prima apparizione pubblica dopo la rottura di giugno. In quell’occasione Musk aveva ringraziato pubblicamente Trump per «tutto ciò che ha fatto per l’America e per il mondo». A settembre, i due erano stati immortalati mentre si stringevano la mano durante un evento commemorativo per l’attivista politico Charlie Kirk.

La frattura e le accuse reciproche

Il rapporto tra i due si era incrinato pubblicamente a giugno, quando Musk aveva lasciato il suo incarico alla guida dell’ufficio DOGE della Casa Bianca. Prima dello scontro, l’imprenditore si era definito il «first buddy» del presidente, svolgendo un ruolo che doveva essere chiave nei tagli alla spesa pubblica fino a maggio. Le tensioni erano esplose dopo le critiche di Musk al cosiddetto «Big Beautiful Bill», con reciproche accuse: Musk aveva rivendicato di essere stato determinante per l’elezione presidenziale, mentre Trump aveva minacciato di cancellare i contratti governativi alle aziende dell’imprenditore. A luglio Musk aveva annunciato la nascita del suo America Party, provocando la replica piccata di Trump che lo aveva accusato di essere «completamente uscito dai binari».