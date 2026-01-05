Addio a Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo). Aveva 88 anni

Il ricordo del ministro Crosetto sui social: «Straordinario manager di Stato e vero amico, ci mancherà»

Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica, è morto all’età di 88 anni. Il primo a darne notizia è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che su X scrive: «Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica, l’attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero».

La lunga carriera di Guarguaglini

Classe 1937, Guarguaglini era originario di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Dopo una laurea in ingegneria elettronica all’università di Pisa, e successiva specializzazione negli Stati Uniti, ebbe una lunghissima carriera manageriale. Tra i vari ruoli che ricoprì si ricordano soprattutto quello di direttore generale delle Officine Galileo, amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, responsabile del settore Difesa di Finmeccanica, presidente di Alenia Marconi Systems e amministratore delegato di Fincantieri. Dal 2002 al 2011, inoltre, è stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica.

Foto copertina: ANSA/Alessandro Di Meo | Pier Francesco Guarguaglini in una foto del 2011