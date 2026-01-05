Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOBeatrice VeneziMusicaTeatroVenetoVenezia

La spilla contro Beatrice Venezi va a ruba: boom di ordini dai teatri di tutta Italia (e anche dall’estero)

05 Gennaio 2026 - 10:52 Ugo Milano
embed
beatrice venezi
beatrice venezi
Intanto i rapporti restano tesi al teatro La Fenice di Venezia: l'ultimo incontro tra orchestrali e sindaco risale a tre mesi fa

Si sta diffondendo in diversi teatri italiani la mobilitazione degli orchestrali della Fenice di Venezia contro l’arrivo di Beatrice Venezi. In occasione del concerto del 31 dicembre, diversi componenti dell’orchestra hanno inscenato appuntandosi una spilla per esprimere la loro contrarietà alla nomina di Venezi – considerata una figura organica a Fratelli d’Italia e al governo – a direttore musicale del teatro.

Boom di ordini per la spilla anti-Venezi

Quella stessa spilla, scrive Repubblica, ora sta andando a ruba e potrebbe essere indossata presto anche in altri teatri italiani. Sono oltre 3mila infatti le spillette ordinate nei giorni scorsi da associazioni musicali, cori, docenti universitari, appassionati di opera e non solo. Gli ordini arrivano un po’ da tutta Italia: Trieste, Milano, Pisa, la Calabria e persino Barcellona, dove di recente si è recata l’orchestra veneziana, convincendo i colleghi dello storico teatro Liceu a mostrarla. A questo punto, gli organizzatori hanno deciso di far partire una nuova colletta su PayPal per finanziare l’acquisto delle nuove spillette – tutte rigorosamente con un cuore e una chiave di violino – necessarie a soddisfare tutti gli ordini pervenuti.

La spilla anti-Beatrice Venezi indossata dagli orchestrali del teatro La Fenice al concerto di Capodanno

I rapporti deteriorati alla Fenice

A lanciare la mobilitazione sono state innanzitutto le rappresentanze sindacali degli orchestrali, che considerano la nomina di Beatrice Venezi un’imposizione arrivata senza alcun confronto, che arriva peraltro proprio mentre il governo Meloni lavora alla riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche. Nonostante le proteste, né il Comune di Venezia né il ministero della Cultura hanno dato segnale di voler fare un passo indietro. I rapporti dentro il teatro, scrive Repubblica, sono ormai deteriorati. È da quasi tre mesi che gli orchestrali non hanno più un’interlocuzione formale con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Arnera bombardata di insulti «dopo l’intervista del padre di mia figlia». La storia con Raoul Bova e l’attacco all’ex Pisani

2.

BigMama compare dimagrita sui social, una fan commenta la sua trasformazione: «Adesso sei davvero bella». Come ha risposto lei – Il video

3.

«Si vuole distruggere qualcuno», Raoul Bova nero a Domenica In: gli audio rubati e la voce sul licenziamento in Rai

4.

Gli avvocati di Alfonso Signorini contro i colossi del web: «Bloccate “Falsissimo” e cancellate le foto diffuse da Corona. Immagine deturpata»

5.

Rita De Crescenzo: «Tutti a Roccaraso a fine mese». Il sindaco limita i bus, ma lei trova la scappatoia: «Organizziamoci in macchina» – Il video

leggi anche
beatrice-venezi-proteste-spilla-orchestrali-la-fenice
ATTUALITÀ

Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»

Di Ugo Milano
gianna fratta beatrice venezi
CULTURA & SPETTACOLO

Gianna Fratta e Beatrice Venezi: «Il suo curriculum è sottodimensionato e va chiamata Maestra»

Di Alba Romano
beatrice venezi teatro la fenice lettera orchestrali
CULTURA & SPETTACOLO

Beatrice Venezi, gli abbonamenti al Teatro La Fenice in crescita del 7%: «Il boicottaggio ha fallito»

Di Alba Romano
beatrice venezi
CULTURA & SPETTACOLO

Teatro La Fenice: trionfo di applausi per la prima de La clemenza di Tito. Pioggia di volantini contro Venezi

Di Alba Romano