Mickey Rourke ha problemi di soldi ma non vuole beneficenza: «È imbarazzante» – Il video
Mickey Rourke non vuole la beneficenza. Anche se ha problemi con l’affitto. In un video su Instagram l’attore con un cappello da cowboy in testa e il cane Lucky in braccio dice la sua su una colletta online lanciata su GoFundMe. L’ha fatta Liya-Joelle Jones, amica dell’attore 73enne e parte del suo team. Serve a tamponare il debito di 60 mila dollari di affitto arretrato, visto che l’attore di 9 settimane e 1/2 rischia lo sfratto.
Lui nel filmato si definisce «frustrato e confuso» per quanto accaduto: «Se avessi bisogno di soldi, non chiederei a nessuna fott… beneficenza. Chiunque abbia fatto questo… non so perché l’abbia fatto». Nel video Rourke ammette di aver gestito male la sua carriera, ma racconta di essere cambiato e di non «essere più quella persona». L’attore spiega poi di non aver pagato l’affitto per problemi non risolti dai proprietari della casa. E ai suoi fan raccomanda di non donare soldi, e se lo hanno fatto di chiederli indietro.