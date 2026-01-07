Mickey Rourke ha problemi di soldi ma non vuole beneficenza: «È imbarazzante» – Il video

In un video su Instagram l'attore con un cappello da cowboy in testa e il cane Lucky in braccio dice la sua su una colletta online per l'affitto

Mickey Rourke non vuole la beneficenza. Anche se ha problemi con l’affitto. In un video su Instagram l’attore con un cappello da cowboy in testa e il cane Lucky in braccio dice la sua su una colletta online lanciata su GoFundMe. L’ha fatta Liya-Joelle Jones, amica dell’attore 73enne e parte del suo team. Serve a tamponare il debito di 60 mila dollari di affitto arretrato, visto che l’attore di 9 settimane e 1/2 rischia lo sfratto.

Lui nel filmato si definisce «frustrato e confuso» per quanto accaduto: «Se avessi bisogno di soldi, non chiederei a nessuna fott… beneficenza. Chiunque abbia fatto questo… non so perché l’abbia fatto». Nel video Rourke ammette di aver gestito male la sua carriera, ma racconta di essere cambiato e di non «essere più quella persona». L’attore spiega poi di non aver pagato l’affitto per problemi non risolti dai proprietari della casa. E ai suoi fan raccomanda di non donare soldi, e se lo hanno fatto di chiederli indietro.