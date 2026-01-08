La bufala di Maduro trasportato in un furgone bianco a New York con le porte spalancate
Circola un video che mostrerebbe Nicolás Maduro mentre viene fatto sfilare per le strade di New York, esposto all’interno di un furgone con le portiere aperte come un trofeo di guerra. Il filmato viene presentato come la prova di una precisa scelta simbolica degli Stati Uniti dopo la cattura del presidente venezuelano. Di fatto, niente di tutto questo
Per chi ha fretta
- Nicolás Maduro non si trovava nel furgone bianco.
- Maduro e la moglie sono stati trasferiti a bordo di un mezzo militare blindato, come mostrato da NBC News.
- Il furgone con le portiere aperte trasportava solo uomini della scorta armata.
- La fonte originale del video chiarisce che Maduro non è mai stato esposto al pubblico.
Analisi
Il video viene condiviso con la seguente narrazione:
SENZA PAROLE
Ho fatto molte verifiche prima di pubblicare questo video perché mi sembrava impossibile fosse vero…
Invece è realtà.
Un nuovo filmato mostra le forze americane pesantemente armate che trasportano Nicolás #Maduro per le strade di New York City con le portiere del furgone spalancate affinché tutti possano vederlo.
Queste immagini seguono le notizie secondo cui le forze statunitensi avrebbero bombardato il mausoleo di Hugo #Chávez, predecessore di Maduro e padrino della rivoluzione socialista venezuelana.
Il simbolismo è difficile da ignorare.
Distruggi la tomba del fondatore della rivoluzione. Catturi il suo successore nel cuore della notte. Lo fai sfilare per le strade americane come un trofeo.
Se #Trump voleva inviare un messaggio, lo ha inviato, ma ho la sensazione che non finirà bene. E mi dispiace.
Dove si trovava realmente Maduro
Come si può notare dal servizio di NBC News, Nicolás Maduro e sua moglie salgono a bordo di un mezzo militare blindato.
Maduro non si trovava affatto all’interno del furgone bianco. Su quest’ultimo salgono esclusivamente gli uomini della scorta.
I portelloni del furgone bianco, che anticipa il blindato, risultano aperti fin dalla partenza del convoglio, consentendo alla scorta di intervenire rapidamente in caso di necessità.
Nel finale, solo il mezzo blindato entra in retromarcia all’interno del Metropolitan Detention Center di Brooklyn, mentre il furgone bianco resta all’esterno insieme agli agenti.
Di seguito, la scena completa.
Il trasferimento è avvenuto di giorno
Il trasferimento di Maduro e della moglie presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn è avvenuto in pieno giorno. Il video diffuso sui social risulta invece ripreso quando il sole era ormai calato, ma non esistono riscontri su un successivo trasferimento del leader venezuelano in orari notturni.
Nessuna foto di Maduro all’interno del furgone bianco
Come si può osservare dal video diffuso online, a un certo punto diversi fotografi si avvicinano al furgone bianco e scattano alcune foto al suo interno. Non esistono però immagini che dimostrino la presenza di Nicolás Maduro all’interno del mezzo.
Analizzando i fotogrammi disponibili, all’interno del furgone risultano presenti esclusivamente gli agenti della scorta, senza alcuna traccia del leader venezuelano.
La fonte del video (completo)
Il filmato condiviso online risulta tagliato. Una versione più completa, pubblicata su X, cita anche la fonte:
Di fatto, il video proviene dall’account Instagram Boropark24, media locale del quartiere newyorkese di Borough Park. Nel post originale viene chiarito che Maduro non si trovava a bordo dei veicoli mostrati:
After captured Venezuelan President Nicolás Maduro was dropped off at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn, heavily armed military personnel involved in the transfer were seen riding down 3rd Ave in New York City with van doors open, cheering alongside the crowds in support for the capture.
Conclusioni
Il video non mostra Nicolás Maduro esposto all’interno di un furgone bianco, con le porte spalancate, per le strade di New York.
