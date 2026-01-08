La bufala di Maduro trasportato in un furgone bianco a New York con le porte spalancate

Non esiste alcuna foto che mostri il leader venezuelano dentro il furgone

Circola un video che mostrerebbe Nicolás Maduro mentre viene fatto sfilare per le strade di New York, esposto all’interno di un furgone con le portiere aperte come un trofeo di guerra. Il filmato viene presentato come la prova di una precisa scelta simbolica degli Stati Uniti dopo la cattura del presidente venezuelano. Di fatto, niente di tutto questo

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

SENZA PAROLE

Ho fatto molte verifiche prima di pubblicare questo video perché mi sembrava impossibile fosse vero…

Invece è realtà.

Un nuovo filmato mostra le forze americane pesantemente armate che trasportano Nicolás #Maduro per le strade di New York City con le portiere del furgone spalancate affinché tutti possano vederlo.

Queste immagini seguono le notizie secondo cui le forze statunitensi avrebbero bombardato il mausoleo di Hugo #Chávez, predecessore di Maduro e padrino della rivoluzione socialista venezuelana.

Il simbolismo è difficile da ignorare.

Distruggi la tomba del fondatore della rivoluzione. Catturi il suo successore nel cuore della notte. Lo fai sfilare per le strade americane come un trofeo.

Se #Trump voleva inviare un messaggio, lo ha inviato, ma ho la sensazione che non finirà bene. E mi dispiace.