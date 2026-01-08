Questo video non mostra dei venezuelani che trascinano per strada una statua di Chávez

La statua era quella dell'Indio Coromoto

A seguito della cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, circola un video che, secondo la narrazione, mostrerebbe una statua di Hugo Chávez trascinata per strada in Venezuela. In realtà, si tratta di immagini vecchie di quasi un anno e non risulta collegabile alla cattura del leader venezuelano nel gennaio 2026.

Per chi ha fretta

Il video risale alle proteste del 29 luglio 2024 in Venezuela.

Non si tratta della statua di Hugo Chávez.

La statua raffigura l’Indio Coromoto.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

Poi ci sono persone che hanno il coraggio di dire che Chavez era un gigante rispetto a Trump. Quando un popolo ti butta giù la statua non servono parole per esprimere la loro sofferenza subita durante il “Chavismo”

È tutto chiaro ci hanno ingannati

La vera storia del video

Il video di statue trascinate per strada in Venezuela risalgono alle proteste del 29 luglio 2024, scoppiate dopo la controversa rielezione di Nicolás Maduro. In quel periodo, gruppi di opposizione e manifestanti antigovernativi abbatterono e trascinarono diverse statue legate al chavismo, incluse alcune raffiguranti Hugo Chávez e altri simboli del governo socialista.

Tuttavia, il video in esame non riguarda una statua dell’ex leader venezuelano, ma quella dell’Indio Coromoto, una figura che viene intesa come rappresentazione della resistenza indigena contro il colonialismo e spesso citata dallo stesso Chávez.

Conclusioni

La statua trascinata per strada in Venezuela non raffigura Hugo Chávez e non documenta proteste recenti legate alla cattura di Nicolás Maduro.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.