Germania, il supermercato viene invaso da 50 pecore. Gli scatti dei clienti, le corse tra gli scaffali e la fatica nel riunirle – Il video

L'irruzione nel punto Penny è diventata virale sui social. Ora la catena sta pensando a una donazione di cibo per queste clienti occasionali

A Burgsinn, in Germania, non lontano dal confine con l’Assia, nei pressi di Jossgrund, un gregge di pecore è entrato in un supermercato Penny seminando il caos tra i clienti. I capi di bestiame, circa una cinquantina, sono rimasti per circa venti minuti dentro il punto vendita, aggirandosi tra le casse e gli scaffali. Secondo quanto ricostruisce la testata Hr1 non è chiaro cosa abbia spinto le pecore ad allontanarsi.

Le pecore all’interno del supermarket

Il loro pastore, Dieter Michler, stava radunando il suo gregge di 500 pecore tra la zona industriale e il fiume Sinn quando un sottogruppo si è staccato ed è letteralmente scappato riversandosi nel parcheggio del supermercato. Secondo i media locali forse le pecore sono entrate perché attratte da un cliente o da una busta che poteva ricordare loro il mangime che di solito ricevono.

Penny pulisce e ringrazia il pastore: «Nessuna richiesta di risarcimento, ci ha fatto pubblicità»

Dopo la “visita” il supermercato è rimasto chiuso per tutta la giornata per la pulizia e bonifica degli spazi. Ma la catena Penny ha dichiarato comunque che non avanzerà alcuna richiesta di risarcimento nei confronti del pastore. Al contrario, lo ringrazia per la pubblicità che le pecore hanno inconsapevolmente portato al supermercato. Il portavoce della società, Andreas Krämer, ha dichiarato a hr1 che contatteranno Dieter Michler: potrebbe essere presa in considerazione una donazione di mangime, per evitare che le pecore si spingano di nuovo nei punti vendita in cerca di cibo.