I soldi di Juve e Milan puntati sul mattone a Torino e Milano. Max Allegri fa anche l’immobiliarista e Mps è suo inquilino a Follonica

L’allenatore dei rossoneri, ancora caro ai tifosi bianconeri, ha trasformato la sua Malpaso srl in una società di investimento immobiliare. In Toscana è padrone di casa di un grande ufficio e di sportelli bancari dove opera l’istituto di credito che ha conquistato Mediobanca

Ufficialmente la Malpaso srl di Massimiliano Allegri è una «agenzia di procuratori per lo spettacolo e lo sport», secondo il codice Ateco inserito nella sua scheda presso la Camera di commercio di Livorno (la società ha la sua sede legale a Cecina). Da qualche anno però invece di occuparsi dei ricchi contratti da allenatore di Allegri, che ha fatto più volte la spola fra Milan e Juventus, è diventata la sua vera immobiliare, in cui investire una parte dei guadagni professionali. L’ultimo bilancio disponibile è quello del 2024, che però è stato approvato con gran ritardo nell’assemblea del 5 dicembre scorso. Il valore della produzione è stato di 460.527 euro (era di 328.587 euro l’anno prima), ma il risultato è stato ancora negativo di 94.858 euro per gli investimenti fatti. Un rosso, comunque, assai più pallido di quello dell’anno precedente, che era ammontato a 412.952 euro.

La raffica di acquisti di appartamenti di lusso nel centro e sulla collina di Torino

Quel che conta nella Malpaso di Allegri è però il capitolo delle immobilizzazioni materiali, che ammonta a 13.792.539 euro. Un vero tesoretto, già ammortato in parte negli anni scorsi e quindi di valore assai superiore: è il frutto della passione per il mattone dell’attuale allenatore del Milan. A Torino, dove per due lunghi periodi Max ha allenato la Juventus, la Malpaso possiede 5 appartamenti, 6 box auto e 5 cantine. L’ultima acquisizione, per poco più di 3 milioni di euro, è avvenuta a settembre 2024, quando ormai Allegri aveva già divorziato dalla società bianconera. Però l’investimento costruito anno dopo anno resta lì. E comprende quasi interamente una bella palazzina moderna, in una via che parte dalla centralissima piazza Solferino. Lì Allegri ha fatto acquistare alla sua società 4 appartamenti, 6 box auto e 5 cantine. Sono tutti appartamenti di lusso, classificati dal catasto come A1, di varia grandezza: il più piccolo di 8 vani, poi uno da 9 vani, uno da 11 vani e l’ultimo da 12 vani. A questi si è aggiunto un quinto appartamento nella zona più esclusiva della pre collina di Torino in un complesso residenziale nato dalla ristrutturazione di uno studentato universitario che fu di proprietà dei fratelli delle scuole cristiane.

E a Follonica, in Toscana, Mps paga l’affitto alla società di Allegri

Nel golfo di Maremma, nel cuore della cittadina balneare di Follonica, provincia di Grosseto, la Malpaso di Allegri ha investito in una parte di un isolato in una via pedonale del centro. È di sua proprietà un grande ufficio di 11,5 vani e anche un immobile a piano terra classificato al catasto come D5, destinato a “istituti di credito, cambio e assicurazione». È una delle sedi più importanti nella cittadina del Monte dei Paschi di Siena, la banca protagonista del riassetto finanziario del 2025 con la conquista di Mediobanca. L’istituto guidato da Luigi Lovaglio e al centro del risiko che vede protagonisti gli eredi Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone qui paga la sua pigione ad Allegri. E gran parte degli incassi della Malpaso hanno questa origine.

L’ultimo appartamento acquistato a Milano dopo il nuovo contratto rossonero

Il 10 luglio del 2025, a poco più di un mese dalla ufficializzazione di Max Allegri come allenatore del Milan, nello studio del notaio Edmondo Todeschini di Milano, la sua Malpaso ha firmato l’atto di acquisto di un appartamento, un box auto sotterraneo di 26 mq e una cantina nel cuore della movida milanese a due passi da Brera. A vendere è stata la V10 srl di Milano, società immobiliare che appartiene alla famiglia Silva, azionista rilevante del gruppo Desa (che commercializza fra l’altro i marchi Chanteclair, Spuma di Sciampagna e Qasar). L’appartamento è in una splendida palazzina di nuova costruzione, dove ogni abitazione ha terrazzini con giardini pensili disegnati da importanti architetti e negli spazi comuni a tutti gli inquilini c’è a disposizione una grande palestra attrezzata e una spa con piscina olimpionica.